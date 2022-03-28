Görenler şaşırıp kaldı! Takı merasiminde damada sıvı yağ ve çay taktılar
İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Yerel
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Altın fiyatlarının ve hayat pahalılığın artmasıyla düğünlerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Siirt'te gerçekleşen bir düğünde, damadın arkadaşları takı olarak 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı.
Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlarla, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Ekonomik gelişmelerden dolayı Türkiye'deki düğünlerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bu görüntülere son örnek ise Siirt'ten geldi.
YAĞ VE ÇAY TAKTILAR
Bir düğün merasiminde iki katılımcı, damada altın veya para takmak yerine esprili yaklaşarak 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı.
GELİN VE DAMAT ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi. Düğün çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti.
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yerel