Görenler şaşırıp kaldı! Takı merasiminde damada sıvı yağ ve çay taktılar

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlarla, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Ekonomik gelişmelerden dolayı Türkiye'deki düğünlerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bu görüntülere son örnek ise Siirt'ten geldi.

YAĞ VE ÇAY TAKTILAR

Bir düğün merasiminde iki katılımcı, damada altın veya para takmak yerine esprili yaklaşarak 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı.

GELİN VE DAMAT ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi. Düğün çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti.