Vali Mustafa Çiftçi ve eşi, şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti.

22 Mart 2022 tarihinde Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli evli ve bir çocuk babasıydı.

Şehidin ismi memleketi Erzurum'da, Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliğinde yaşatılıyor. Vali Mustafa Çiftçi ve eşinin ziyaret ettiği evde şehit ailesi ile yakından ilgilendi ve sohbet etti. - ERZURUM