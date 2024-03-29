Seçimlerden Sonra Fiyat Artışları Bekleniyor

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, "Seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Esnafın para kazanamadığının altını çizen Şen, enflasyonun bir an önce tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

"ENFLASYONİST ORTAMDA ESNAFIMIZ PARA KAZANAMIYOR"

Ali Safa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlerden sonra Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi birtakım ekonomik tedbirlerin alınacağı 2025-2026 yılında ülkemizin ekonomik anlamda, enflasyon anlamında çok daha rahat edeceğini ama bunun için birtakım daha önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla seçim süresince de birtakım tedbirler alındı ama seçimlerden sonra da birtakım ekonomik tedbirler alınacak. Hem halkın arasında hem devlet yetkilileri tarafından söyleniyor. Ekonomik tedbirler seçimlerden sonra gelecek. Halkımızla, esnafımızla bu ekonomik tedbirlere ayağını uydurarak bu ekonomik sıkıntıyı, bu enflasyonist ortamı atlatmaya çalışacağız. Esnafımız da şunu çok iyi biliyor enflasyonist ortamda esnafımızın para kazanmasının mümkün olmadığını, esnaflarımızla da görüşüyoruz para kazanamadıklarını söylüyorlar.

"KEMER SIKA SIKA KEMER DE KALMADI"

Hepimiz bu seçimlerden sonra da çok ciddi manada artık kemer sıka sıka kemer de kalmadı ama daha da ekonomik davranarak enflasyonu kesinlikle tek haneli rakamlara düşürmek zorundayız ki hem halkımız, emeklimiz ve esnafımız rahat edebilsin. Yoksa bu enflasyonist ortamda çok daha kötü ve sıkıntılı günler bizi bekliyor. Dolayısıyla el birliğiyle birlikte bu enflasyonist ortamdan kurtulup enflasyonu tek haneli rakamlara indirip herkes fedakarlık edip ki zaten emeklilerimiz, esnafımız bu vakte kadar çok ciddi fedakarlıklar ederek geldi. Çok ciddi sıkıntılar da çekiyorlar, para da kazanamıyorlar. Dolayısıyla inşallah 2025'te, 2026'da enflasyon tek haneli rakamlara düşer. Esnafımız da halkımız da rahat eder diye düşünüyorum.

"SEÇİMLERDEN SONRA FİYAT ARTIŞLARI OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Şu ana kadar bütün ürünlere zaten zam geliyor. Seçimden sonra da ciddi manada zam gelir. Ekonomistler Türk lirasının dolar karşısında değersiz olduğunu söylüyorlar. Seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ediyoruz."