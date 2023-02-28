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Sarız'a 5 adet konteyner

Yerel Haberler

Sarız'a 5 adet konteyner

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Sarız ilçesinde ihtiyaç duyulan içerisinde duş ve mutfağı bulunan 2 odalı 5 adet konteyneri bölgeye gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Sarız ilçesinde ihtiyaç duyulan içerisinde duş ve mutfağı bulunan 2 odalı 5 adet konteyneri bölgeye gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri ile üst yöneticiler ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Sarız'da yürüttüğü çalışmalar sonrası bölgede ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 5 adet konteyner kullanıma sunuldu.

İçerisinde duş ve mutfağı bulunan 2 odalı 5 adet 7 metre x 3 metre ebatlarındaki konteynerler Sarız'da hizmet vermeye başladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Kayseri Yerel Haberler

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