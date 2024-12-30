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Sarıkamış Kayak Merkezi 2024-2025 Kayak Sezonunu Açtı

Sarıkamış Kayak Merkezi 2024-2025 Kayak Sezonunu Açtı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, 2024-2025 kayak sezonunu görkemli bir törenle açtı. Kayakçılar, meşalelerle pistlerden aşağıya inerken, Vali Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın sezonun bereketli geçmesi dileklerinde bulundular.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, 2024-2025 kayak sezonuna düzenlenen görkemli gösteriyle 'merhaba' dedi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen törenle kayak sezonunun açılışı yapıldı. Meşalelerle kayan ve Türk bayrağı açarak pistlerden aşağıya inen kayakçılar havadan görüntülendi. Sarıkamış'ta kayak sezonunun açıldığını ifade eden Vali Ziya Polat, "Şükür kristal karlar, sarıçam ormanları karla buluştu. Geçen seneye göre sezonumuz 1 hafta geç açıldı. Rabbim bereketli bir yağış verir inşallah. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün itibarıyla misafirlerimizi doğa harikası Sarıkamış'ta kristal karla buluşturmaya başladık" dedi.

Bereketli, kazasız belasız bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise, "Hep birlikte inşallah Sarıkamış'ta 2025 yılı kayak sezonunu açmış olduk. Çok güzel bir gösteri yapıldı. Şanlı bayrağımız kayaklar eşliğinde getirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız, bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonunun açılışı yapıldı. Törene Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte 45 santim kar bulunuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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