Şanlıurfa'da Cırcıp Deresi'nde 4 çocuk akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş mahallesinde Cırcıp Deresi kenarında oynarken, akıntıya kapılarak sürüklenen 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 11 yaşındaki bir çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye gröe, Şanlıurfa'nın Ceylanponar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş Mahallesinde Cırcıp Deresi kenarında oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı.ı Çocukları kurtarmaya çalışan bir akdın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 11 yaşındaki bir çocuğu arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.