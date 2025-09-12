Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'yi Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Kadir Üçok, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko yer aldı. Bakan Yardımcısı İnan'ın heyetinde ise bakanlık yetkilileri hazır bulundu. Ziyarette, Kayseri OSB hakkında bilgi paylaşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaşanan sıkıntılara ve çözüm yollarına ilişkin önerileri Bakan Yardımcısı İnan'a aktardı. Başkan Yalçın, nazik ziyaretinden dolayı Bakan Yardımcısı İnan'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın Kayseri OSB ziyareti, plaket takdimi ve günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ