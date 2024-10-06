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Samsunspor taraftarı şehit polis Şeyda Yılmaz'ı unutmadı

Samsunspor taraftarı şehit polis Şeyda Yılmaz'ı unutmadı
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Samsunspor taraftarı geçtiğimiz hafta şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı mezarı başında andı ve 58 sırt numaralı adının yazılı olduğu formayı mezarına bıraktı.

Samsunspor taraftarı geçtiğimiz hafta şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı mezarı başında andı ve 58 sırt numaralı adının yazılı olduğu formayı mezarına bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç için Adana'ya giden Samsunspor taraftarı Sivas'ta Sivasspor taraftarı ve Geleceğe Bir'iz Topluluğu ile bir araya geldi. Bir araya gelen taraftarlar geçtiğimiz hafta şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Yukarı Tekke mezarlığında bulunan polis şehitliğindeki mezarını ziyaret etti. Mezarı başında dua eden taraftarlar 58 sırt numaralı isminin yazılı olduğu Samsunspor formasını mezarına bıraktı. Samsunspor taraftarları Şeyda Yılmaz'ın mezarı başında bir süre bekledikten sonra Adana Demirspor deplasmanına gitmek için Sivas'tan ayrıldı.

Burada açıklama yapan Samsunspor Taraftarı Aileler Dernek Başkanı Cüneyt Şenkal, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Öncelikle büyük Türk milletimizin ve Şeyda kızımızın ailesinin, Sivas'ın yiğidoların başı sağ olsun. Bu işleri yapanların cezasız kalmayacağını hepimiz biliyoruz. Başkanımıza da teşekkür ederiz bizi misafir ettikleri için. Biz de Samsunspor-Adana Demirspor maçına gitmeden önce Sivas'a gidelim dedik. 15 gün önce de Narin kızımızın mezarını ziyaret etmiştik. Samsun'dan Diyarbakır'a geçtik. Bu hafta da Şeyda kızımızın, ablamızın, bacımızın yanına gidelim dedik. Dualarımızı okuyalım ve onlarla beraber olalım Sivas halkının üzüntüsünü bizzat onlarla beraber paylaşalım istedik. Gelenlerden Allah razı olsun. Türk milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"Şeyda Yılmaz bütün Türkiye'nin şehididir"

Geleceğe Bir'iz Topluluğu Başkanı Taha Yıldırım ise, "Arkadaşlarımızla birlikte bizler de şu anda buradayız. Samsunspor taraftarının Samsun'dan kalkarak buraya büyük bir hassasiyetle gelip burayı ziyaret etmeleri bizleri onur etti. Şeyda Yılmaz sadece Sivas'ın değil bütün Türkiye'nin şehididir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman Sivas'a bekleriz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsunspor Futbol Samsun Polis sivas Yerel Spor

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