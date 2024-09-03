Samsun'da Emekli Vatandaş BİM'de Mağdur Oldu

Samsun'da emekli vatandaş, BİM'den alışveriş yaptığı sırada "kartın çekmiyor" denilerek kendisinden 4 seferde toplam 1660,25 TL para çekildiği gerekçesiyle tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan BİM Meskenler mağazasında meydana geldi. Emekli maaşıyla geçimini sağlayan 58 yaşındaki Yücel Aytürk, eşiyle birlikte markete giderek alacağı ürünleri sepete doldurdu. Kasaya giden Aytürk, ürünleri kredi kartıyla ödemek istedi. Kasiyer tarafından "kartınız çekmiyor" denilerek tekrar tekrar deneme yapıldığını iddia eden Aytürk, cebindeki 200 lira ile az miktarda ürünü aldığını, gerisini bıraktığını anlattı.

Asıl şoku 1 ay sonra gelen kredi kartı ekstresini inceleyince yaşadığını ifade eden Yücel Aytürk, 19 Temmuz günü aynı dakika içerisinde 4 kez sırasıyla 50,75 TL, 290,25 TL, 723,50 TL ve 595,75 TL olmak üzere toplam 1660,25 TL çekildiğini gördü. Ekstreyle birlikte markete giden ancak yetkililerin kamera kaydına bakmak yerine kendisiyle ilgilenmediğini belirten Aytürk, elindeki ekstre ile birlikte İlkadım İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet dilekçesi verdi. Durumu öğrendiği 10 günden beri hakkını almak için mücadele verdiğini belirten Aytürk, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

"4 denemede 1660,25 TL paramı çekmişler, benim için büyük para"

Çekilen meblağın kendi mali durumuna göre büyük bir miktar olduğunu ifade eden Yücel Aytürk, "1 ay önce BİM'den eşimle birlikte alışveriş yaptık. Bir sepet ihtiyaç maddesi aldık. Ödeme yapmak için kredi kartımı kullandım. Kasiyer, 'kart çekmiyor' dedi. 3-5 sefer denedi ve çekmediğini tekrarladı. Diğer kasaya geçtik, orada da denedikten sonra yine çekmediğini söyledi. O zaman nakdim kadar alacağımı söyledim. Paramın yetmediklerini de geri bıraktık. Bunlar market kamerası tarafından da kayıt altına alındı. Kredi kartı ekstresini görünce aynı markete gittim. Beni hatırlayıp hatırlamadıklarını sordum. Parayla aldığım malı, 'kart çekmedi dediğiniz halde çekmişsiniz' dedim. Yöneticilerine de çıktım ama kabul etmediler. 4 denemede toplamda 1660,25 TL paramı çekmişler. Ben emekli bir vatandaşım. 12 bin küsur TL ile geçinmeye çalışıyoruz. Benim için 1660,25 TL az bir para değil" dedi.

"Bu durum beni strese soktu"

Kendi başına gelen olayın başkalarının başına da gelme ihtimali olduğuna dikkat çeken Aytürk, "Gerekli doküman da bende var. İlkadım İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulundum. Bu durum benim için sıkıntı oluşturdu, bir de stres yaptı. O gün arkamda kalabalık olunca, 'kart çekmiyor' deyince de çok utandım. 15 bin TL limitim vardı. 1660,25 TL'yi çekmemesi mümkün değildi. Onu söylememe rağmen mağdur oldum. 'Kart çekmiyor' denince de acil ihtiyacım olan ürünleri alıp, gerisini elimden aldılar. Bunların hepsi kamera kaydında var. 10 gündür bununla uğraşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu. - SAMSUN