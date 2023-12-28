Şehitkamil Belediyesi, Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinliklerinde 2 bin 510 sporcuyu ağırladı

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinliklerinde, 11 farklı organizasyonda 2 bin 510 lisanslı sporcuyu misafir etti. Şampiyonlar, ödül yağmurunun yaşandığı törende kupalarını büyük bir gururla kaldırdı.

Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor etkinlikleriyle bir spor şölenine daha büyük bir başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, Aralık ayı boyunca farklı branşlarda 2 bin 510 lisanslı sporcuyu ağırladı. Sporseverlerin tribünlere gösterdiği büyük ilgiyle renklenen etkinliklerde, Akıl ve Zeka Oyunları, Basketbol, 3x3 Basketbol, Paintball ve Satranç turnuvalarında dereceye giren sporcular, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Sporun birleştirici gücünün bir kez daha gözler önüne serildiği ödül töreninde, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Burak Anlatıcı ve İbrahim Halil Polat ile Gaziantep Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, şampiyon sporcuların mutluluğunu paylaşan isimler oldular.

"İşimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor"

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, dereceye girsin, girmesin tüm sporcuların göstermiş oldukları medeni cesaretten dolayı büyük bir tebriği hak ettiklerini belirtti. Kaymakam Yamlı,"Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak ve onlara hayır dualarımızı göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitkamil ilçesinde göreve başladığımız ilk günden itibaren çocuklarımıza, gençlerimize dair her ne varsa görüyoruz ki orda Şehitkamil Belediyesi'nin çok kıymetli ve geleceğe dair büyük önem arz eden çalışmaları var. Bu noktada Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu nezdinde tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Günün şartları hangi görevi üstlenirsek üstlenelim, hangi işi yaparsak yapalım, o görevi ve işi en iyi, en güzel şekilde yapmamızı gerektiriyor. Bu nedenle hep birlikte çok çalışmamız, üretmemiz, yarınlara nitelikli bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Dereceye girsin, girmesin etkinliklere katılan tüm sporcularımıza göstermiş oldukları medeni cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Spor yaşamlarının aynı kararlılık ve istekle devam etmesini temenni ediyorum. Sportif faaliyetlere katkı sağlayan organizasyon paydaşlarına tüm çocuklarımız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kurtuluş Kupası etkinlikleri büyük ilgiyle tamamlandı"

Ödül töreninde dereceye giren sporcularla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşmada 25 Aralık Kurtuluş Kupası Geleneksel Spor Etkinliklerinin büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Kaymakamımızın riyasetinde kurumlar arası iş birliği ile geleneksel hale getirdiğimiz spor etkinliklerini başarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün şampiyonluklar yaşayan, dereceye giren sporcularımızın heyecanlarına ortak olmak bizim için özel bir duygu. Farklı branşlarda müsabık olan tüm öğrencilerimizi, onların kıymetli antrenörlerini, organizasyonların sevk ve idaresinde görev yapan tüm paydaş kurum temsilcilerini, sporcularımızın değerli ebeveynlerini ortaya koymuş oldukları büyük ve güçlü sinerjisinden dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla daha nitelikli şartlarda buluşmaları adına organizasyonlar ve sportif eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Turnuvalarda ve yarışlarda dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP