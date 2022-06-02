Şampiyon Bodrumspor'a Coşkulu Kutlama - Haberler

TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupayı evine getirerek taraftarlarıyla buluşturdu.

Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılan kupa kutlamalarıyla büyük heyecan ve sevinç yaşayan vatandaşlar, eğlenceli saatler geçirdi.

Gümbet tesislerinden yola çıkan takım otobüsü, belediye meydanında kurulan tören alanına coşkulu bir kalabalık ve marşlar eşliğinde ulaştı. Bodrumspor yönetimi ve futbolculara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Kutlama alanında sahneye bütün futbolcular tek tek alkışlanarak davet edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, futbol yönetimi, futbolcular, Bodrumspor destekçileri konfeti ve meşaleler eşliğinde sahnede kupa kaldırarak vatandaşlarla şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Süper Amatör Lig'den bugüne kadar Bodrumspor üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Sevgili Bodrumlular, güzel insanlar, bu kupa bize çok yakıştı. Taraftarlara, Asi Tayfa'ya, Bodrumspor Taraftar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz çok büyük. Bodrum'un hedefi her zaman liderliktir. Hiçbir zaman ikinciliği, üçüncülüğü kabul etmiyoruz. Her zaman liderliğe oynayacağız. İnananlar asla kaybetmez. Bu başarı, sizlerin bu takıma sahip çıkmasıyla gelecek. Eğer takımla kent birleşirse, bütünleşirse biz Süper Lig'e de gideriz, Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz. Cumhuriyet'in 100. yılında inşallah Bodrumspor 1. Lig şampiyonu da olacak. Ata'mıza armağan edeceğiz. Zafer inananlarındır. İnananlar asla kaybetmez."

Kutlamalar, şampiyonluk töreninin ardından Murat Dalkılıç konseriyle devam etti.

ANKA / Yerel