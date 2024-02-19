Sakaryalı Eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda Kitaplarını İmzaladı

Sakaryalı eğitimci ve "Kırkyama Bahçesi" kitabının yazarı Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Birçok kitapseverin akınına uğrayan Üsküdar Kitap Fuarı, aynı zamanda yazarlar ve okurları da bir araya getirdi. Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan'ın yeni çıkarttığı "Kırkyama Bahçesi" isimli kitabı da bu fuarda tanıtıldı. Tercan, yeni kitabında, iklim, sürdürülebilirlik bilinci ve kültürel aktarımı çiçek çeşitleriyle işlerken, yaşam becerilerinin içinde gizli olan matematiksel kavramlara da dikkat çekti. - SAKARYA