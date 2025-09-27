Sakarya'da Yamaç Paraşütü Eğitimleri

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü eğitimlerine katılan pilotu adayları, teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Sağlık görevlisinden mühendisine, öğrenciden işçiye kadar birçok farklı meslek grubundan yamaç paraşütü sevdalısı eğitimlerinin ardından pilotluğa adım atıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü eğitimleri yoğun bir tempoyla sürüyor. Farklı meslek gruplarından pilot adayı kursiyerler, Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) onaylı eğitim sertifikalarını alabilmek için hem teorik hem de pratik eğitimlerden geçiyor. Pilot adayları, önce sınıf ortamında teorik bilgilerle donatılıyor, ardından yer çalışmalarıyla kas hafızalarını geliştiriyor. Eğitim süreci, rüzgarın uygun olduğu günlerde yapılan ilk uçuşlarla devam ediyor. THK ve FAI onaylı T1 Yamaç Paraşütü Tandem Pilot eğitimi sertifikasına sahip olan kulüp, P2 ve P5 seviyelerinde de eğitim veriyor ve yılda yaklaşık 200 pilot yetiştiriyor.

"Kendi başıma herhangi bir yerden uçabilmeyi hedefliyorum"

Pilot adayı Mine Murat, "Önce teorik eğitimi alıyoruz. Sonra yer çalışması yapıyoruz ve devamında da uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Böyle bir eğitim sürecimiz var. Çalışmadığınız zaman motor hafızanız zayıflıyor ve yapabileceğiniz hareketleri de bazen yapamaz oluyoruz. O yüzden yerde çalışmak bence uçmaktan daha değerli. Çünkü uçuştaki kontrolümü aslında yer çalışmaları belirliyor" derken diğer bir aday Sena Alasırt ise, "Spora, ilk defa yamaç paraşütüyle başladım. Benim için çok zor oldu çünkü çok sıfırdan başlayan birisiydim. Başladığımda diğer öğrenciler başka spor dallarına yatkın, başka spor dallarından gelen öğrencilerdi. Ama ben de bu işe başladım ve devam edebileceğime inandım. Zor oldu, yaralandım, sürekli kaza geçirdim kendi başıma ama hiç pes etmedim ve sürekli devam ettim. Ben de P2 eğitimini aldıktan sonra P3 eğitimi aldım ve orta seviye bir pilot olarak geçiyor şu an. Önce kulübümüzde bir teorik eğitim aldık. Ardından sınav olduk. Teorik eğitimlerden sonra yer çalışması ve paraşütle ilk tanışmamız gerçekleşti. Hedefim kendi başıma istediğim herhangi bir yerden uçabilmek" diye konuştu.

"Uçmak harika bir hobi"

Pilot adayı Bülent Fidil'de, "Daha öncesinde de paraşüt geçmişim var ve burada P2 uçuş pilotluk eğitimi alıyorum, P2'yi tamamlamak için geldim. Uçmak harika bir şey. Türkiye'nin birkaç yerinde de deneyimledim. ve bunu artık bir pilotluk lisansı almak ve doğru bir eğitim almak için buraya geldim. Çok eğlenceli ve herkese önerebileceğim harika bir hobi" şeklinde konuştu.

"Adım adım gökyüzüne: Yamaç paraşütü eğitim aşamaları"

Hava Sporları Kulübü'nün kurucu eğitmeni Abdullah Yıldız, "Yamaç paraşütü gibi sportif havacılık branşında ilk eğitimimiz başlangıç eğitimi oluyor. Bu çok kısa tanıtım eğitimi dediğimiz eğitim fakat bütün altyapıyı oluşturduğumuz temelini verdiğimiz bir süreç. Yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu bir hafta içinde yaklaşık iki gün sınıfta bu ortamda ilk önce teorik bilgilerle donatıyoruz öğrenciyi. İki gün kadar arazi çalışmaları, yerde yamaç paraşütün sevk idaresi, kontrolü. Daha sonrasındaki iki günde de yamaç paraşütüyle 230 metrelik Serdivan Kırantepe mevkiinde gerçekleştirdiğimiz 7 uçuşla öğrencileri yamaç paraşütü sporu ile tanıştırıyoruz. Bu eğitimi tamamlayan öğrencinin kendi başına uçuş yapması ne yazık ki imkansız. Bizim kontrolümüzde uçuşlarına devam edebiliyorlar ama asıl yapılması gereken P3 dediğimiz orta düzey pilot eğitimini tamamlayıp kendi sorumluluğunu alabilen bir pilot olarak camiaya kazandırılması. Bu eğitim biraz daha meşakkatli. Yaklaşık 30 iş günü sürüyor. Biz bunu 40 günlük eğitim programlarıyla gerçekleştiriyoruz. Çalışanlar için de yaklaşık 3-4 ayda tamamlayabilecekleri sadece hafta sonlarından oluşan bir süreçle tamamlıyoruz. P3 eğitimin sonunda mezuniyetle ilgili yapmaları gereken bazı manevralar var. Bunlara da 'SIV' dediğimiz; Babadağ'da yüksek irtifadan denizin üstünde, emniyetli alanın üstünde yamaç paraşütü ile acil durumlarda yapılabilecekleri öğrettikten sonra artık kendi başlarına bu spor yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir buçuk ayda kendi kontrolünde uçabilecek seviyeye gelebiliyorlar"

Yıldız, "Başlangıç eğitimi 1 hafta, P3 eğitimi 1 ay. Yani 1 buçuk aylık bir zamanı olan istekli kişiler çok rahat bir şekilde yamaç paraşütü ile kendi kontrolünde uçabilecek seviyeye gelebiliyorlar. Yılda ortalama 200 sertifika veriyor okulumuz. P5 dediğimiz çok ileri düzey, artık yamaç parşaşütü ile belli noktaları tamamlamış arkadaşlara verdiğimiz bir eğitim bu. Bu 200 kişilik grubu yaklaşık 4 eğitmen 8 aylık bir süreçte tamamlıyoruz. Oldukça yoğun geçiyor. Yani her günümüz neredeyse sabah erken saatlerde Kırantepe'de başlıyor, gün batana kadar tamamladığımız süreçlerle bu 200 kişiyi camiye kazandırıyoruz. Okulumuzda sadece amatör pilotlar değil spor ve yarışmaya uygun bir altyapı kuracakları şampiyonlar, yarışmacılar yetiştirmeye devam ediyoruz. Geleceğin pilotları değil Türkiye'nin neredeyse tüm altyapısı Sakarya'dan geçiyor. Çünkü Kırantepe, Türkiye'deki en iyi eğitim sahalarından bir tanesi. Bunun sebebi de Karadeniz'e çok yakınız ve Karadeniz'den gelen stabil, emniyetli rüzgarlar Kırantepe'mize çok dağılmadan, bozulmadan ya da sıcak havayla karşı karşıya kalmadan çarpıyorlar. Bu ideal şartlarda her yıl işte bahsettiğim rakamlarda binlerce uçuşu emniyetli bir şekilde sürdürebiliyoruz" dedi. - SAKARYA