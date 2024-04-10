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Sakarya'da 115 Yıllık Keşkek Geleneği Devam Ediyor

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Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde 115 yıldır Ramazan Bayramı'nın ilk günü keşkek geleneği devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde gencinden yaşlısına herkes keşkek kazanlarının başına geçiyor. Pişirilen keşkekler, bayram namazının ardından ikram ediliyor. Bu sene 30 kazanda hazırlanan keşkek, yaklaşık 8 bin kişiye ikram edildi.

Ramazan bayramı tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlanıyor. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 115 yıldır süregelen geleneklerini bu bayramda da bozmadı. Mahallede birçok noktaya kurulan kazanlarda sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlatılan keşkekler, toplu bayramlaşmanın ardından misafirlere ikram ediliyor. Bu bayramda bozulmayan gelenekle birlikte hazırlanan 30 kazan keşkek, yaklaşık 8 bin kişiye ikram edildi. Geleneği diğer nesillere de aktarmak istediklerini ifade eden Dikmen Mahallesi eski muhtarı Menderes Ayvaz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın birinci gününde de keşkek yapmaktayız. Bayramda keşkek geleneğimizin 115'nci yılını tamamlıyoruz bu sene. Dedelerimizden, atalarımızdan kalan bu geleneği bizler de diğer nesillere inşallah aktarırız. 30 kazan keşkek yaptık ve 7-8 bin kişiye ikram edeceğiz" dedi.

"Çok güzel bir gelenek memnunuz"

Şenol Pektemek, "Buraya geldik keşkeğimizi yiyoruz yapanların ellerine sağlık. Çok güzel bir gelenek; yıllar önce büyüklerimiz başlatmış bu geleneği ve bizde devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği devam ettirmesi için de çabalıyoruz" derken, Emine Ulusoy, "Her sene yapılan bir keşkek geleneğimiz var. Çok memnunuz bundan" diye konuştu.

"Gelenek sayesinde mahallemizde bir araya geliyoruz"

Ayten Polçumsu, "Bayramımız çok güzel geçiyor, herkes köye geliyor. Buraya gelenler de keşkeğimizi merak ediyor tabi. Bayramımız bu geleneğimizle birlikte çok mutlu geçiyor" ifadelerine yer verirken Hanife Köseoğlu ise, "Eskiden dedelerimizden kalan bir gelenek bize. Bu gelenek sayesinde mahallemize geliyor köylümüz ve burada buluşuyor kaynaşıyoruz. İnşallah devamı da gelir, bizden sonraki gençlerimize de tavsiye olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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