Sahurda davul geleneğini gençler yaşatıyor

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde genç kuşak davulcular sahurda davul geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Ramazan Ayı'nın ilk gününde beri Gölhisar halkını sahura kaldıran genç davulcular işlerini özverili bir şekilde yapıyorlar. Ekipler halinde ilçe merkezine dağılan davulcu ve zurnacılar ilçe halkını sahura kaldırıyor. Genç kuşak davulcu ve zurnacılardan oluşan ekipler geleneğin önümüzdeki yıllarda da yaşatılacağını belirtti.

"11 yıldır bu mesleği yapıyorum"

Gölhisar ilçe merkezinde Ramazan Ayı boyunca davul ve zurna çalan ekipten Zurnacı Burak Şengün (18), "18 Yaşındayım. 11 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eski adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Gölhisar'ımızın caddelerinde gezerek babamın mesleğini icra etmeye gayret ediyorum. Tüm herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar dilerim" dedi.

Bir diğer genç Ramazan Çömek ise, "20 Yaşındayım, 9 senedir bu işi yapıyorum. Şirin ilçemiz Gölhisar'ın caddelerinde eski adetlerimizi devam ettiriyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı sahurlar diliyorum" dedi.