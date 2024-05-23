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Sağanak ve dolu Mudurnu'da etkili oldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle köy yolları göle döndü. Yağmurun beraberinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok arazide mahsuller zarar gördü.

Sağanak ve dolu Mudurnu'da etkili oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle köy yolları göle döndü. Yağmurun beraberinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok arazide mahsuller zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok ara sokakta su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı. İlçenin köy yollarında kuvvetli sağanak yağış sebebiyle su birikintileri oluştu. Yağmurun beraberinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok arazide mahsuller zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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