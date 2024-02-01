Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Başkanı Cengiz Ünal, yeniden DEİ K Türkiye- Karadağ İş Konseyi yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİ K) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, DEİ K üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.

Yapılan seçimler sonucunda Ünal Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda MÜSİA D Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, yeniden DEİ K Türkiye - Karadağ İş Konseyi yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

DEİ K'te Karabük'ü temsil eden Cengiz Ünal, Türkiye ve Karadağ arasındaki ticaretin arttırılması için turizm, enerji ve tarım sektörlerinde iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Karadağ'daki Türk yatırımcıların problemlerinin belirlenmesi ve belirlenen problemlere yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması için bir plan yapıldı. Bu çerçevede en kısa sürede bu problemlerin kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. - KARABÜK