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Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar yapılacak uçuşların yüzde 10'u olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararla ilgili detaylar havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerinden takip edilebilecek.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 (yarın) beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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