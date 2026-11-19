HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Saadet Partisi 20. Dönem Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş, Rize'de gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçiden emekliye, asgari ücretliden hayvancılıkla uğraşan üreticiye kadar toplumun geniş kesimlerinin geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Güneş, ekonomik sorunların temelinde adil paylaşımın bulunmadığını savundu. Güneş, "Bu ülkenin en büyük sorunu adil paylaşımın olmaması" dedi.

Saadet Partisi'nin "Rize İçin Bütün Gücümüzle Saadet Sahada" programı kapsamında kente gelen Cafer Güneş, basın mensuplarıyla buluşmasında partisinin saha çalışmaları, ekonomi, tarım ve hayvancılık politikaları ile siyasette kullanılan dil üzerine açıklamalarda bulundu.

"SİYASETTE PEDAL ÇEVİRMEZSENİZ DÜŞERSİNİZ"

Siyasetin sürekli sahada olmayı ve kendini yenilemeyi gerektirdiğini belirten Güneş, siyasi çalışmaları bisiklet örneğiyle anlattı.

Güneş, "Siyaset yapan insanlar pedal çeviren bisikletçi gibidir. Bisikletin üzerinde durmak istiyorsanız pedalı çevirmek zorundasınız. Pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Siyasette de böyledir. Kendinizi sürekli yenileyecek, sürekli anlatacak ve sahadan hiç eksik olmayacaksınız" diye konuştu.

"SİYASETTE HAKARET DEĞİL, ELEŞTİRİ OLMALI"

Siyasette kullanılan dilin önemine dikkat çeken Güneş, farklı siyasi partiler arasında diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Siyasi eleştiri ile hakaretin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Güneş, "İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarıyla uğurlanır. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz de başkasına yapmayacaksınız. Hiç kimse hakaret edilmesini istemez. Hakaretle eleştirinin arasında ince bir çizgi var. O çizgiye dikkat edip hakaret kısmına geçmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ DE EMEKLİ DE ÇALIŞAN DA PERİŞAN"

Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından birinin gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu savunan Güneş, "çiftçilerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve çalışanların ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ülkede üretim ve kaynak sorunu kadar paylaşım sorunu da bulunuyor. Allah bu dünyayı yarattı. Hangi dönemde ne kadar rızık olacağını bilir. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Ancak ülkemize baktığımızda muazzam bir dengesizlik görüyoruz. Bunun sebebi adil bir düzenin kurulmaması ve hakça paylaşımın yapılmamasıdır" dedi.

"HAYVANCILIK BU ÜLKENİN BEKA MESELESİDİR"

Tarım ve hayvancılık politikalarını da eleştiren Güneş, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için yurt dışından hayvan ve et ithal edilmesi yanlıştır. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan dönemindeki tarım ve hayvancılık politikaları örnektir. Yerli üreticinin desteklenmesi ve hayvancılık potansiyeli yüksek bölgelerin değerlendirilmesi gerekir.

Erzurum ve Kars gibi hayvancılığa elverişli bölgelerin üretime kazandırılması çok önemlidir. Üreticinin ahırdan ve çiftçinin tarladan uzaklaşması vahim sonuçlar yaratır. Hayvancılıkla uğraşan insanı ahırdan, tarımla uğraşan insanı tarladan çıkarırsanız bir daha oraya döndürmeniz kolay olmaz. Bu insanlara teşvik mi vereceksiniz, destek mi sağlayacaksınız, bütçeden pay mı ayıracaksınız? Bunların yapılması gerekiyor. Çünkü tarım da hayvancılık da bu ülkenin beka meselesidir" diye konuştu.

"AK PARTİ İKTİDARININ HALKI YOKSULLAŞTIRAN, EKONOMİK VE SOSYAL ADALETSİZLİKLERİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilerin ekonomik koşullarına da değinen Güneş, özellikle 23 bin lira gelir üzerinden yaptığı değerlendirmeyle emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Saadet Partisi'nin yalnızca ekonomik büyümeyi değil, refahın toplumun bütün kesimlerine adil biçimde dağıtılmasını savunduğunu belirten Güneş, Türkiye'de herkesin insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyine ulaşmasının mümkündür. Hayali olmayanın gerçeği olmaz" Türkiye'de herkese yetecek kadar AŞ ve iş olmasını istiyoruz.

AK Parti iktidarının halkı yoksullaştıran, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerini halkımıza anlatmak ve gündeme taşımak için sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA