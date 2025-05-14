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RTÜK Başkanı Şahin, Oryantiring Federasyonu'nu Ziyaret Etti

RTÜK Başkanı Şahin, Oryantiring Federasyonu'nu Ziyaret Etti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile oryantiring sporunun yaygınlaştırılması ve medya desteği konularında görüşme yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Atilla Güler'i ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Şahin'in gerçekleştirdiği ziyarette, oryantiring sporunun medya aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması ve bu sporun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmede ayrıca, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Kırıkkale'de düzenlenecek olan 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası da gündeme geldi. İki başkan, bu önemli organizasyonun medya desteğiyle daha görünür hale getirilmesinin hem genç sporcular hem de sporun bilinirliği açısından büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Şahin, gençlerin farklı spor dallarıyla tanışmasının önemine vurgu yaparken, kamuoyunun oryantiring gibi gelişmekte olan branşlar hakkında bilinçlendirilmesinde medyaya büyük görev düştüğünü ifade etti. TOF Başkanı Güler ise spora verilen desteğin kendilerini motive ettiğini belirterek, RTÜK ile iş birliğine açık olduklarını kaydetti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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