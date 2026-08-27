Malatya ve Romanya Arasındaki Ticaret Hacmi Potansiyelin Altında

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Romanya- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ağustos ayı meclis toplantısına katıldı. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya ile Romanya arasındaki ticaret hacminin potansiyelin altında olduğunu belirterek karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MTSO davetlisi olarak Malatya'ya gelen Romanya- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ağustos ayı meclis toplantısına katıldı.

"MALATYA İLE ROMANYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ POTANSİYELİN ALTINDA"

Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye ile Romanya arasında güçlü tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu belirterek, bu yakınlığın ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, Malatya'nın Romanya'ya yaptığı ihracata ilişkin verileri paylaşarak şunları söyledi:

"Türkiye ile Romanya arasında güçlü bir tarih, kültür ve insan bağı var. Biz inanıyoruz ki kültürel yakınlığımız, ticari ilişkilerimizi geliştirmek için de çok güçlü bir zemin oluşturuyor. Malatya ile Romanya arasındaki ticaret hacmi, sahip olduğumuz potansiyelin maalesef çok altında. 2025 yılında Malatya'dan Romanya'ya önceki yıla göre yüzde 2 artırarak 3,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 6 ayında ise önceki yıla göre yüzde 70 düşüşle 514 bin dolar ihracatımız oldu. Bu düşüşe elbette zirai don nedeniyle kayısı üretimimizin olmaması neden olmuştur."

ATALAY, ROMANYA'DAKİ YATIRIM FIRSATLARINI ANLATTI

Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay, MTSO meclis üyelerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Atalay, sunumunda Romanya'daki yatırım ve ticaret fırsatları hakkında bilgi vererek, iki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA