Rize-Artvin Havaalanı'nda Taksi İhalesinin Yapılmaması, Önce Pazar ve Ardeşen Taksicilerini Sonra Pazar Taksicileri ile Pazar Belediye Başkanını...

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize- Artvin Havaalanı'nda taksi ihalesinin yapılmaması, Pazar ve Ardeşen taksicilerini karşı karşıya getirdi. Ardeşenli taksiciler, havaalanına giremediklerini ve Ardeşen Belediyesi'nin haklarını aramadığını belirterek belediye önünde Belediye Başkanı Avni Kahya'yı protesto etti. Taksicilerle görüşen Avni Kahya, ihalenin yapılacağını belirterek "Yapmayın bunu. Bunun yöntemi burada 'başkan neredesiniz?' yolu kesmek midir? Bu şekilde mi destek istiyorsunuz? Tehdit ederek, yol keserek" dedi. Bir taksici ise Başkan Kahya'ya "Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Sen de benim hakkımı savunacaksın" dedi.

Rize'de, Pazar ve Ardeşen ilçelerindeki taksicilerin; açılışını 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Rize-Artvin Havalimanı'ndan yolcu alabilmesi için gereken ihalenin yapılmaması, taksiciler arasında gerginliğe yol açtı.

Dün, Pazar ilçesindeki havaalanında Pazar Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hızır Şükrü Doğanay; Ardeşenli taksicilerin havaalanından korsanvari yolcu aldıklarını, bunu yaparken de Ardeşen Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Barış Oğuz'un ise gözcülük ettiğini öne sürmüştü.

Bugün, Ardeşen ilçesinde Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Oğuz beraberinde onlarca taksici ile birlikte Ardeşen Belediyesi önüne giderek, Belediye Başkanı Avni Kahya'yı protesto etti. Taksiciler ile polisler arasında gerginlik çıktı. Belediye Başkanı Avni Kahya, taksicilerin yanına geldi ve şunları söyledi:

"Önce ihalesi olması lazım doğru mu? İl Danışma Toplantısı'nda bunu gündeme getirdik, bir an önce ihalesi yapılması için. İhale yapılmadan, bizim elimizi güçlendiriyor musunuz, zayıflatıyor musunuz şu an? Yapmayın bunu. Bunun yöntemi burada 'başkan neredesiniz?' yolu kesmek midir? Bu şekilde mi destek istiyorsunuz? Tehdit ederek, yol keserek. Bu gibi durumlarda yapılacak bir şey varsa siyaset yapar. Biz Ardeşen'in hakkını her zaman savunduk ama bu yaptığınız uygulamada Ardeşen hakkını savunmuyorsunuz. Hastane olayında Pazar'ın sınırları içinde olduğu için olmadı. Havaalanında ihale yapılacak."

"OY ZAMANI GELİYORSUNUZ"

Bir taksici ise "Duraklara hiç geldiniz mi bir derdiniz sıkıntınız var mı diye? Geldin mi gezdin mi. Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Sen de benim hakkımı savunacaksın. Hastane olayında da aynısı oldu. Söz verilmişti ama yapılmadı" dedi.

ANKA / Yerel