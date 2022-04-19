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Rektörler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektörler bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

SİVAS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile bir araya geldi. Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği alan ve imkanlarının konuşulduğu görüşmeye, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi, Mustafa Doğan, Sivas, Yerel, Haberler

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