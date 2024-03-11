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KAYÜ Rektörü İstiklal Marşı'nın 103. yıldönümünü kutladı

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa, İstiklal Marşı'nın önemini vurgulayarak, millet olarak birlik ve beraberlik içinde düşmanlara karşı güçlü durmamız gerektiğini belirtti. Ayrıca, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan için canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle anma dileğinde bulundu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Milletinin, Kurtuluş Savaşında yazdığı büyük istiklal mücadelesiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"12 Mart 1921, İstiklal Marşımızın TBMM'de milli marş olarak kabulünün 103. Yıldönümünü kutlamaktayız. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'mız öyle bir şiir ki; her mısrası ve her kıtası anlam dolu. İstiklal Marşımız vatan, bayrak, ezan hürriyet yolundaki İstiklal Mücadelemizi anlatmakta ve bizlere öğütler vermektedir. O yüzden İstiklal Marşımızı iyi anlamalı ve içerdiği mesajları iyi algılamalıyız. Her okunduğunda göğsümüzü kabartan, bizlere coşku veren İstiklal Marşımızdan aldığımız güçle bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada daha da güçlü olabilmek için mücadele etmeliyiz. Birbirimize her zamankinden daha çok kenetlenerek, düşmanlarımıza karşı daha dik ve daha güçlü durmalıyız. Şunu unutmamalıyız ki! Tarih boyunca çeşitli oyunlarla bizi bulunduğumuz coğrafyada huzursuz etmek isteyen düşmanlarımız dün vardı, bugün de var, yarın da var olmaya devam edeceklerdir. Önemli olan düşmanlara hiçbir zaman fırsat vermemektir. Bunu da her zaman başaracak güçte olduk ve bugün daha da güçlüyüz. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıldönümünde başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını tereddütsüz feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah, milli şairimizin de dile getirdiği gibi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy Kayseri Rektör Kültür Yerel Haberler

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