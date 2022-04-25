Ramazan sokağı anaokulunda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde TBMM'nin açılışını coşkuyla kutlayan anaokulu öğrencileri daha sonra Ramazan Sokağı'nda buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte TBMM'nin açılışını coşkuyla kutlayan Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileri, daha sonra Ramazan Sokağı'nda buluşarak Osmanlı'dan günümüze ulaşan kültürel renkleri yansıttılar.

23 Nisan coşkusunu yaşadılar

Neşeli Boncuklar Sınıfı Öğretmeni Burcu Yıldırım'ın yönetiminde 23 Nisan coşkusunu yaşayan öğrenciler, sahneledikleri oyunla birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyle elde edilen bağımsızlığın önemine vurgu yaptılar. Şarkılar söyleyerek eğlenen çocuklar daha sonra sandalye kapmaca oynadı. Sandalye kapmacayı şampiyon olarak tamamlayan Yusuf Eymen Seçer, madalya ile ödüllendirildi.

Ramazan sokağında eğlendiler

Daha sonra oluşturulan Ramazan Sokağı'nda Osmanlı geleneklerini yansıtan öğrenciler, hazırlanan mutfakta temsili pişirilen yemeklerle sofra hazırlayarak iftar vaktinin girmesini beklediler. Fırıncı, davulcu, Osmanlı Lokmacısı, ev hanımı gibi rollerle Ramazan geleneklerini yansıtan öğrenciler, Osmanlı Şerbeti içerek tarihi değerleri öğrendiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel