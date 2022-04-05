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Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlencelerinin son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlencelerinin son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu. Demokrasi Meydanında gerçekleşen eğlence programına katılan mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Kuşadası'nda Ramazan ayı, nostaljik eğlence programları ile sürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı mahallelerinde düzenlenen eğlence programlarına başta çocuklar olmak üzere Kuşadalılar yoğun ilgi gösteriyor. İftardan sonra saat 20.30'da başlayan Ramazan eğlencelerinde çeşitli kanto, dans ve sihirbazlık gösterileri eşliğinde keyifli vakit geçiren Kuşadalılar, ikramlarla da Ramazan coşkusunu yaşıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından gün aşırı farklı mahallelerde düzenlenen Ramazan eğlencelerinin ikinci durağı Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı oldu. Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol'un da katıldığı eğlence programı Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başladı. Ardından gerçekleştirilen kanto ve dans gösterileri meydanı dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Ramazan eğlencesi programında ayrıca Aşuk ile Maşuk oyunu, komedi dans üçlüsü ve sihirbazlık gösterileri de sergilendi. Eğlence boyunca vatandaşlara ve çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Ramazan eğlencesinin sonunda eğlenceli müzikler eşliğinde dans eden çocuklara balon hediye edildi. - AYDIN

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

Ramazan Coşkusu Kuşadası'nda devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı, Kuşadası, Ramazan, Yerel, Haberler

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