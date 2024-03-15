Ramazan Ayının İlk Cuma Namazında Vatandaşlar Camilere Akın Etti

Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Kilis Kent merkezinde bulunan camiler tıklım tıklım dolarken, yüzlerce vatandaş namazı caminin avlusunda kıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazına akın eden Kilisliler, cami içlerinde yer olmayınca cami avlusuna serilen hasır ve halıların üzerinde namaz kıldı. Cuma günü olması nedeniyle türbelerde de yoğunluk yaşandı. - KİLİS