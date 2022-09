'Pandemi dönemini fırsata çevirerek alt yapı sorununu çözdük'

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Berberler ve Kuaföreler Odası tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alim Işık, "Yaklaşık 3,5 yıllık görev süremiz boyunca, açık belediyecilik uygulamamızla 300 binden fazla vatandaşımızı Kütahya Belediyesi'nde ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kütahya nüfusunun her yıl arttığını dile getiren Işık, "Göreve geldiğimiz günden beri, altı yüz milyon olan borcumuzu üç buçuk yıl gibi bir sürede bitirdik. Bununla birlikte 2023 bütçesini tam on kat artırarak bu rakamı iki buçuk milyar TL'nin üzerine çıkarıyoruz. Geldiğimizde nüfusumuz iki yüz kırk altı binden iki yüz altmış bine çıkartarak, Türkiye'de başka bir belediyede olmayan İkamet Kart Projesi'yle nüfusumuzu her yıl artırıyor ve bununla birlikte meclis üye sayımızda otuz birden otuz yediye çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehri sahiplenmenin öneminde değinen Başkan Işık, "Şehrimizi birlikte sahiplendiğimizde başaramayacağımız hiçbir sorun yoktur. 30 yıldan beri girilememiş tüm mahallelere girerek, pandemi dönemini fırsata çevirerek alt yapı sorununu çözmüş olduk. Kütahya'da yapılan son üç yıllık kamu yatırımlarının sadece yarısını bu dönemde belediyemiz gerçekleştirmiş oldu. Akıllı şehir uygulamasını hayata geçirerek, elli bir şehir arasından en iyi projeler şehrimizde hayata geçirildi. Türkiye'nin en büyük meydan projesiyle on yedi bin metre kare kullanım alan ölçüsüyle bu büyüklükte kullanım alanına sahip başka bir meydan yok" ifadelerini kullandı.

"Ulu Camii meydan projemizi hayata geçireceğiz"

Verilen sözlerin tamamının yerin geleceğini ifade eden Başkan Işık, "Şehrimize ne söz verdiysek, hepsini yapacağız. Zafer Meydanı projemizin oturma guruplarını montesini bitirdikten sonra meydan tamamen kullanıma açık olacak. 30 Ağustos Okulu'nun olduğu alanı kısa bir süre içerisinde inşaat alanına dönüştüreceğiz. Bu alanı Belediyemizin mülkü haline getirerek, 30 Ağustos İş Merkezi inşaatına başlıyoruz. Bu iş merkezimizi yapmamızın amacı; Ulu Camii İş Merkezindeki esnaflarımızın hiç birini mağdur etmeden, yeni yapacağımız iş merkezine taşımak ve Türkiye'de hiçbir örneği olmayan Ulu Camii meydan projemizi hayata geçireceğiz. Eski Ulu Camii İş Merkezini de daha kullanabilir bir alan haline dönüştüreceğiz" dedi.

Esnaflardan İkamet Kart Projesine destek çağrısında bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Siz değerli esnaflarımıza çağrımız, İkamet Kart Projemize destek vermeniz. Bu projemize destek veren esnafımız, projede yer aldıklarında indirim oranlarını sunarak onlara avantaj sunacağız. Destekleriniz artacak ki şehrimiz böyle büyüyecek" şeklinde konuştu.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, yapılan hizmetler ve esnaflara sağlanan destekler için Başkan Işık'a teşekkür etti.

Düzenlenen kahvaltı programına; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, oda yönetimi, berberler, kuaförler ve güzellik merkezi yöneticileri ve çalışanları katıldı. - KÜTAHYA