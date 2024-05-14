PANCAR ÜRETİMİNDE SIKINTI: ŞEKER ORANI DÜŞÜK, ÜRETİM DÜŞÜYOR

(EDİRNE) - S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ramis Özgen, Trakya'da şeker pancarı üretiminin düştüğünü söyledi. Özgen, "2 yıl önce 400 bin ton şeker ithal edildi. Ben PANKOBİRLİK'in ikinci başkanıyım. Aynı zamanda 31 kooperatifin de başkanıyım. Ama üsteledik, dedik ki 'yanlış yapıyorsunuz.' Özel şeker fabrikalarının depoları şeker dolu. Ama fiyat yükselecek diye satış yapmadılar, ellerinde tuttular. Ellerinde patladı. Bizi dinlemediler" dedi.

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanvekili Ramis Özgen, şeker sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Özgen, şunları söyledi:

"MAALESEF BİZİM ÜRETİCİMİZE, ÇİFTÇİMİZE ÖNEM VERİLMİYOR"

"Pancar sıkıntılı. Trakya yeterli pancarı üretemiyor. Üretimin düşmesi de şeker oranı düşük olduğu için vatandaş ekmiyor. Geçen dönem teşvik için fabrika geziyordu, üretene fark veriyordu. Yeter ki üretilsin diye. Ama şimdi yine kota getirdiler. Buranın şeker kotası 25 bin ton. Şeker oranı düştükçe para da düşüyor. Konya'da Kayseri'de yüzde 20, bizim burada yüzde 10'a kadar şeker düşüyor. Trakya'da üretim zaten düşmüştü. Geçen yıl biraz yükseldi, bu yıl yine düşüşte. Şekerden sıkıntı oldu. Mesela 2 yıl önce 400 bin ton şeker ithal edildi. Ben PANKOBİRLİK'in ikinci başkanıyım. Aynı zamanda 31 kooperatifin de başkanıyım. Ama üsteledik, dedik ki 'yanlış yapıyorsunuz.' Özel şeker fabrikalarının depoları şeker dolu. Ama fiyat yükselecek diye satış yapmadılar, ellerinde tuttular. Ellerinde patladı. 400 bin ton şeker getirildi. Bizi dinlemediler. Şimdi o sıkıntı çekiliyor. Stoku eritemediler. Buğdayda da ayçiçeğinde de Ukrayna'nın, Rusya'nın çiftçileri para kazanıyor. Fabrikaların önü hasat zamanı tıklım tıklım. Maalesef bizim üreticimize, çiftçimize önem verilmiyor."