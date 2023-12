Palandöken Kayak Merkezi'nde Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı Gerçekleştirildi

Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı etkinliklere sahne oluyor. Kayak merkezinde ülkemizin farklı şehirlerinden gelen dalgıçlar Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı programında dalgıçlar 15 dakika su altında kaldı. Palandöken Kayak Merkezindeki gölette gerçekleştirilen dalış sırasında Ejder 3200 arama kurtarma ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, havanın soğuk olduğunu belirterek, "Soğuk tabii ki. Yüzey daha soğuk. Aslında suyun içinde çok bir soğuk hissetmedik. Dalış arkadaşlarımla beraber buradaki amaç hani üşümek veya bu dalışın nasıl yapıldığını anlatmaktan ziyade biz bir vurgu yapmak istiyoruz. Erzurum'da böyle bir aktivitenin yapılabildiğini göstermiş olmak. Yani bir de bunu başarmış olduğumuzu kendi kendimize görmüş olduğumuz bizi mutlu ediyor. Türkiye'de bu şekilde tesis, konaklama, su sporları şu an su sporları oldu. Kayak buz duvarı tırmanışı ve buz altı dalışı ekstremlerini hepsini bir arada yapılabilecek tek yer. Şu anda Türkiye'de başka bir yer yok. Bunu da Erzurum'a kattığımız için mutluyuz. Avrupa'da da bildiğim kadarıyla bir iki yerde var. Ama bunun meraklısı çok fazla. Umarım bundan sonra yani turizme katkı sağladık. Kültürel değerlerimizi buradaki Erzurum'u anlatan etken özellikleri gösterdiysek ne mutlu bize" dedi.

Kırk santim, elli santimlik bir buz kalınlığı üzerinde olduklarını ifade eden Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, "Bu bizi taşıyabiliyor. Daha önceden yazın çalışmalar yapmıştık biz burada. Su altına istasyon, hatlar çekmiştik. Kışın da buz tuttuktan sonra hatlarda deliklerimizi açarak buz giriş ve çıkış delikleri oluşturduk. Suyun altında da video görüntüleri aldık. Güzel ekstrem bir spor oldu. Soğuk bir spor oldu Ama yani kayak yapanlar da üşüyor. Biz de üşüyoruz. Bu güzel. Bunun farklılığı da burada. Bu tecrübe gerektiren bir dalış olduğu için üst seviyede alıcı arkadaşlardan bir ekip kurduk. O şekilde bu dalışı icra ettik. Umarım yansıması güzel olur. Ülkemize bir katkısı olur. Yani yapılabildiğini gösterdik. Bu bizi çok mutlu ediyor herkesten" dedi.

On beş dakika içeride kaldıklarını söyleyen Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, "On dört nokta küsur. Derinlik olarak da on beş dakika içeride kaldım. Derinlik olarak da en derin yeri yedi buçuk metre Derinliğinde. burada derinlik çok önemli değil. Çünkü bizim altta işimiz yok. Buzun altı önemli ve bir giriş noktasından, diğer çıkış noktasına ulaşmak önemli. Bunun için alınan emniyetler sağ olsun elliler üç bin iki yüz firması bize bu konuda çok büyük destekler sağladı. Araba kurtarma ekibi. Arama kurtarma ekipleri bize destek burada. Yine belediyemizin ejder üç bin iki yüzün destekleri sayesinde bu gerçekleşti. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu basit malzemelerle, basit daha önce dalış yapmış arkadaşların tecrübesiyle olacak şey değil. Üstelik tecrübe ve üst seviye ekipman gerektiren Bir dalış çeşidi. Tabii irtifada dalış yapıyoruz. Bu ayrı bir ekstra. Hem de buz altına da alıyoruz. Bu da ayrı bir ekstra" şeklinde konuştu. - ERZURUM