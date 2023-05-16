Özel bireylerin askerlik heyecanı

Samsun'da Engelliler Haftası nedeniyle özel bireyler temsili askerlik yaptı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 1 günlük askerlik eğitimi alan özel bireyler için 'Temsili Askerlik Uygulaması Yemin Töreni' düzenlendi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Ahmet Uğurlu ve protokol üyeleriyle birlikte, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel bireyler için gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması Yemin Töreni' programına katıldı. 1 günlük askerlik eğitimini tamamlayan özel bireylerin ve ailelerinin heyecanını paylaşarak, sevinçlerine ve coşkularına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Dağlı, "Bu gençlerimiz, kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak, verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceklerine eminiz. Kıymetli yavrularımız ve aileleri başta olmak üzere hepimiz için büyük bir anlam taşıyan bu önemli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özel Mehmetçiklerimizi bir kez daha kutluyor, ailelerine saygılarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN