Özdere 100.Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında gençlere Özdere'de kurduğu Gençlik ve Spor Yerleşkesi'ni armağan etti. Gençlerin ve spor kulüplerinin konaklayacağı, müsabakaların yapılacağı tesisin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Gençler burası sizin eviniz. Bu tesisi size emanet ediyoruz. Kültürü, sanatı sadece tüketen değil, sporu sadece seyreden değil üreten bir gençlik yaratmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere Özdere'de kurduğu Gençlik ve Spor Yerleşkesi'ni armağan etti. Gençlerin ve spor kulüplerinin konaklayacağı, müsabakaların yapılacağı tesisin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, "Gençler burası sizin eviniz. Bu tesisi size emanet ediyoruz. Kültürü, sanatı sadece tüketen değil, sporu sadece seyreden değil üreten bir gençlik yaratmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'in Özdere Mahallesi'nde, deniz kenarında 40 dönümlük alanda kurulan Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'ni hizmete açtı. Hem gençlerin kamp yapacağı hem de kulüplerin konaklayacağı 182 yatak kapasitesine sahip tesisin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Efkan Muhtar, sporcular ve gençler katıldı.

GENÇLERE MESAJ

Tesisin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önce atalarımız ülke işgal altındayken olağanüstü bir yoksulluk ve cehalet varken bu topraklardan emperyalist güçleri çıkartarak barışı, özgürlüğü getirmiş. Atalarımız bu topraklarda barış içerisinde yaşayalım diye yalın ayak koşmuşlar. Ne yapsak az. Onların hakkı ödenmez. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok daha iyisini çok daha güzelini başarmak zorundayız. Bu topraklarda hiç kimse yoksulluk çekmeden refah seviyesinde yaşayabilir. Siz gençlere çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Sizden sonraki nesillere daha yaşanabilir, daha güzel bir ülke bırakmak gerek" dedi.

ÇOCULAR VE GENÇLER DE BU ŞEHİRDE VAR

Kültürü, sanatı sadece tüketen değil, sporu sadece seyreden değil üreten bir gençlik yaratmak istediklerini ifade eden Başkan Soyer, "Ne yapsak az ama en çok kaynak ayırdığımız en çok kafa yorduğumuz mesele siz gençlere bir şeyler bırakmak. Örneğin Gençlik Belediyesi ve Çocuk Belediyesi gibi girişimlerimiz oldu. İçinde yaşadığımız şehrin ortakları olarak gördüğümüz için karar mekanizmalarına siz gençlerin ve çocukların da katılmalarını arzuluyoruz. İzmir 2026 yılında İzmir Gençlik Başkenti olmaya aday. İzmir eğer 2026 yılında Gençlik Başkenti olursa bizler bir köprüyü inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

TESİSİ GENÇLERE EMANET EDİYORUZ

İzmir'de 300 civarında amatör spor kulübünün olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, "Her birine emek vermeye çalışıyoruz. Biz canla, başla, aşkla sizin için gayret etmeye devam edeceğiz. Yetenekleriniz, azminiz, kökleriniz var o yüzden sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Bu tesisi İzmir'de spor yapan gençlerin buluşması noktası olması için hazırlamıştık. 6 Şubat depremi yaşanmasaydı daha önce bu alanı açacaktık. Ancak burada önce depremzedelerimizi ağırladık. Şimdi de tesisi gençlere emanet ediyoruz. Gençler burası sizin eviniz. Her anın tadını çıkarın. Dilerim ki çok güzel yarışmalar düzenlersiniz. Nice başarılara bu tesiste imza atarsınız" ifadelerini kullandı.

YAPILAN YATIRIMLAR BÖLGEYE DE ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLIYOR

Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan ise "Bu alanlar spora ve sporcuya desteğin yanı sıra kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda topluma katkı sağlayan alanlardır. Gençlere kişisel, sosyal ve ruhsal konularda destek sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar bölgeye de çok önemli destekler sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tesislerin kente kazandırılması çok değerli. İlçemize yardım ve desteğini esirgemeyen Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ederim. Gençlerimizle yarınlara umutla bakıyoruz" dedi.

BAŞLAMA VURUŞU BAŞKAN SOYER'DEN

Başkan Soyer, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nin açılışında tesiste iki gün boyunca kamp kuran gençlerle bir araya geldi. Açılışın ardından gençleri kamp alanında da ziyaret eden Soyer birlikte langırt oynadı. Eskiizmir Gençlik Spor Kulübü ve Selçuk Çamlık Spor Kulübü futbol müsabakasının başlama vuruşunu yapan Başka Soyer, voleybol maçını da izledi.

HEM SPOR HEM KÜLTÜR VE SANAT ALANI

İzmir'de bulunan amatör spor kulüpleri başta olmak üzere yurt genelinde uluslararası düzeyde amatör ve profesyonel çeşitli spor branşlarında faaliyet gösteren sporcu ve gençlerin kamp yapması için hayata geçirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, 40 dönüm alan içerisinde hizmet veriyor. Yerleşke, spor takımlarının konaklamaları amacıyla hazırlanmış 182 yatak kapasiteli 48 adet oda, açık spor alanları, spor salonu ve çadır kamp alanından oluşuyor. Ayrıca yerleşke içerisinde gençlerin ve sporcuların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal tesis ve yemekhane, 300 kişi kapasiteli açık hava sahnesi ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor. Yerleşke içerisinde futbol sahası, açık alan basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, plaj voleybolu, plaj hentbolu, plaj futbolu gibi birçok branşın yapılabileceği çok amaçlı kum saha ve ayrıca çok amaçlı spor salonu yer alıyor. İlerleyen dönemlerde su sporlarının yapılacağı yerleşke yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kamp ve turnuvalara ev sahipliği yapacak.