Öz: 'Kurban, Allah'a yaklaşmaktır'

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yayımladığı mesajda, "Kurban Bayramı'nın özünde, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç götürmek ve yüz güldürmek vardır." dedi.

Kurban kelimesinin Arapça'da her türlü maddi ve manevi yakınlığı kuşatacak geniş bir anlam yelpazesine sahip olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, " Kurban, dini terminolojide kendisiyle Allah'a manen yaklaşılan şeyi temsil eder. Bu bakımdan Kurban, Allah'a yakınlık sağlamak amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Bütün dinlerin ana temalarından biri olan kurban, dini ve milli hislerimizi hareketlendiren, toplumsal hayatı canlandıran, akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, komşuluk ilişkilerini yenileyen, yoksulları sevindiren özel bir manevi iklimdir. Birey olarak birbirimize yakınlaşma dönemi olan bayramlarımızı kutlarken, bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğe her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, toplum olarak, dünyaya eşsiz bir dayanışma örneği sergilemek olmalıdır." dedi.

Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplum olarak yaşadığımız müstesna günlerden biri olan mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Ailelerin, komşuların, dost ve akrabaların birbirlerini ziyaret ettiği, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlandığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramı, kuşkusuz ki aziz milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını da yoğun olarak yaşamasına vesile olmaktadır. Maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız, bizi asırlardır olduğu gibi birbirimize sıkıca bağlayan, aşımızı, ekmeğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi paylaştığımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, bu ülke toprakları için canını seve seve vermiş tüm şehitlerimiz ve yakınları başta olmak üzere, necip milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel