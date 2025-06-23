Otomotiv sektörünün dijital rotası Next Level Uludağ'da şekillendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Otomotiv Konseyi ortaklığında, 18-19 Haziran tarihlerinde otomotiv sektöründe yapay zeka ve dijital dönüşümün geleceğine yön vermek amacıyla 'Next Level Uludağ Zirvesi' düzenlendi.

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ve Otomotiv sektör temsilcilerinin tüm dinamiklerini buluşturan zirvede, sektörlerin geleceğine ve yapay zekanın üretim süreçlerine etkileri üzerine yönelik önemli mesajlar verildi. İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde, iki gün süren zirve 'Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri' temasıyla gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen zirvede yapay zekanın üretim süreçlerine entegrasyonu ve yol haritaları tüm boyutları ile ele alındı.

Uludağ'da ufuk açan konuşmalar

Programın ilk gününde 'Türkiye'nin Yapay Zeka Gelecek Vizyonu', 'Otomotivde Dijitalleşme ve Yapay Zeka ile Rekabet Yarışı' ve 'Otomotivde AI İnovasyonu: Tasarımda Sınırları Aşmak başlıklı oturumlar düzenlendi. Ayrıca 'Deloitte Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması 2025 Türkiye Sonuçları' da katılımcılarla paylaşılırken, zirvenin ikinci gününde ise 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Dönüşüm Uygulamaları', 'Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Stratejisi ve Yönetişim' ve 'Veri ve Yapay Zeka ile Yeniden Tanımlanan Sürüş Deneyimi' başlıklı oturumlarda yapay zeka teknolojilerinin sektörde oluşturduğu etkiler değerlendirildi. Next Level Uludağ kapsamında 'Ufuk Açan Konuşmalar' başlığı altında, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de katılımcılarla buluştu. Kuika Software Kurucusu Süreyya Ciliv ile NeuroVision AI Tech Kurucusu ve CEO'su Zülal Tannur da zirvede katılımcılara önemli bilgilerini aktardı.

"Zirvede stratejik fikirler üretildi"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Otomotiv sektöründe dijital dönüşüm, yapay zeka entegrasyonu ve küresel rekabette öne çıkmanın yollarını değerlendirdiğimiz zirvede; veri odaklı üretimden akıllı sürüş sistemlerine, tedarik zinciri yönetiminden inovasyona uzanan pek çok başlığı ele aldık. Sektörlerimizi daha yenilikçi, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak en önemli hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda düzenlediğimiz Next Level Uludağ Zirvemiz de başta otomotiv olmak üzere, pek çok sektörümüz için stratejik fikirlerin üretildiği çözüm odaklı bir platforma dönüştü" dedi. Uludağ'ın kalbinde, tarihi kimliği ve benzersiz fiziki imkanlarıyla birlikte Bursa Business School'u iş dünyasının dönüşüm merkezi konumuna getirdiklerini belirten İbrahim Burkay, "Enerjiden çevreye, dirençli şehirlerden girişimciliğe uzanan birçok başlıkta düzenlediğimiz zirvelerle köklü bir zihniyet dönüşümünü burada iş dünyası olarak hep birlikte inşa ediyoruz. Yapay zeka zirvemizin de Bursa'mızın ve ülkemizin vizyonuna güç kattığına inanıyorum. Başta BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyimiz ile Otomotiv Konseyimize olmak üzere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bursa'yı yapay zekada marka şehir yapmak istiyoruz"

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Next Level Uludağ Zirvesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediğini ve oldukça verimli geçtiğini söyledi. Zirve kapsamında panel ve sunumlarda sektörün önde gelen isimlerinin otomotiv ve yapay zeka alanındaki gelişim, değişim ve fırsatları ele aldığını ifade eden Akın, "Kent ve ülke olarak ihracat birim değerimizi artırmanın yolu teknoloji tabanlı üretimden geçiyor. Bu noktada yazılım ve yapay zeka alanlarında rekabet avantajı sağlayacak bir ortam inşa etmemiz gerekiyor. Bursa, otomotiv sektöründe önemli bir üretim ve ihracat merkezi. Bu alandaki birikimimizi yapay zeka ile zenginleştirerek Bursa'yı geleceğin marka şehirleri arasında konumlandırmak istiyoruz. Zirvemiz bu anlamda çok kıymetli oldu. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni stratejileri ortak akılla belirliyoruz"

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren de otomotiv sektörünün artık sadece araç üretimiyle sınırlı olmadığını belirterek, elektrifikasyon, dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi kavramların sektörde köklü bir dönüşüme yol açtığını vurguladı. Türkiye ekonomisinde yaklaşık yüzde 15'lik paya sahip olan sektörün, bu değişimi yakalaması ve yön verici olmasının kritik bir önem taşıdığını ifade eden Eren, "Türkiye, otomotiv sektöründe güçlü bir üretim altyapısına ve küresel rekabet gücüne sahip. Sektörde artık teknoloji, inovasyon ve yeşil dönüşümü konuşuyoruz. Next Level Uludağ Zirvesi, bu anlamda sektörümüzü geleceğe hazırlamak için önemli bir platform oluşturdu. Sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşırken değişimi birlikte konuşuyor, stratejilerimizi ortak akılla belirliyoruz" diye konuştu.

"Müşteri odaklı bir dönüşüm var"

Kuika Software Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, küresel rekabetin önemine dikkat çekerek tüm şirketleri global oyuncu olmaya davet etti. Artık 'akıllı sistemler' zamanının geldiğini belirten Ciliv, "Yapay zekayla işimize özel verileri kullanarak hem gelirlerimizi artırmamız hem de üretim maliyetlerini düşürüp operasyonel mükemmelliği yakalamamız mümkün. Otomasyonla globalde rekabetçi olabiliriz. Yenilikçilik kültürünün teşvik edilmesi gerekiyor. Şirketler artık dijital dönüşüm değil, tamamen müşteri odaklı bir dönüşüm sürecinde. Başarılı olan şirketler Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. BTSO'nun vizyonuyla burada çok faydalı bir etkinlik gerçekleştirdik. Katkıda bulunan herkesi kutluyorum" diye konuştu.

"Genlerimizde girişimcilik var"

NeuroVision AI Tech Kurucusu ve CEO'su Zülal Tannur, zirvenin güçlü katılımcı profiline dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin özellikle genç girişimcilere ilham verdiğini ifade etti. Türk girişimcilerin hayata 1-0 önde başladığını belirten Tannur, "Genlerimizde girişimcilik var. Türk milletinin liderlik ve girişimcilik potansiyeli, geçmişten bugüne pek çok örnekle dolu. Burada tüm katılımcılarla ilham verdiğimize ve tecrübelerimizi aktardığımıza inanıyorum. Bu tarz etkinliklerin sayısı artsın; daha çok Zülaller bu topraklardan çıksın istiyorum" dedi.

"Doğru insanları bir araya getirmek BTSO'nun vizyoner bir adımı"

DizaynVip Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç ise zirvenin sektör adına çok değerli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Malkoç, "Böyle bir etkinlikle otomotiv sektöründe doğru insanları bir araya getirmek BTSO'nun vizyoner bir adımıdır. Hem katılımcılar hem konuşmacılar alanlarında yetkin isimlerdi. Yapay zeka, insan üretimi bir zeka biçimi; bu teknolojilerin nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı kritik öneme sahip. Zirvede farklı yaş gruplarından katılımın olması beni çok memnun etti. 85 yaşında bir katılımcının sahneye çıkıp benimle tanışmak istemesi benim açımdan bu zirvenin en unutulmaz anı oldu" ifadelerini kullandı. - BURSA