Osmaniye'de Zeytin Fiyatları Düşüyor, Üreticiler Mağdur

HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de zeytin fiyatlarının düşmesinden yakınan zeytin üreticisi Oğuz Erdoğan "Mahsul geçen seneye göre daha iyi. Maliyetlerimiz ise geçen yıla göre arttı. Geçen sene zeytinyağı tenekesini 3 bin 500 lira civarında alıyorlardı, bu yıl daha da altına düştü. Daha da düşecek diye düşünüyoruz. Bu konuda mağduruz. Üretici perişan" dedi.

Osmaniye'de zeytin üreticileri, fiyatların düşmesinden yakınıyor. Osmaniye'nin Hemite köyünde zeytin üreticiliği yapan Oğuz Erdoğan, zeytinyağı fiyatının geçen senenin altına düştüğünü belirtti. Oğuz Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben zeytin üreticisiyim. Bin adet zeytinim var. Hasata başladık. Mahsul geçen seneye bakarak daha iyi. Fazla bir ürünümüz yok. Maliyetler geçen yıla göre arttı. Geçen yıl bir yapıyorsak bu yıl iki buçuk yapıyoruz maliyet olarak. Maliyetlerimiz; zehir, gübre, budama, işçi maliyetleri, yakıt vs. Maliyetimiz çok. Geçen yıl işçilik 400 lira bandındaydı, bu yıl bin lira oldu işçilik maliyeti. Geçen sene zeytinyağı tenekesini 3 bin 500 lira civarında toptan alıyorlardı, bu yıl daha da altına düştü. Daha da altına düşecek diye düşünüyoruz. Bu konuda mağduruz. Üretici perişan"

"Halkımız perişan biz perişan"

İsmail Saygılı da şöyle konuştu:

"Yıllardır bu zeytin toplatma işiyle uğraşıyorum. İşçi getirip götürüyorum. Zeytin bahçesi olan arkadaşlarımızın zeytinlerini toplatıyorum, yardımcı oluyorum. Üreticiler çok mağdur. Geçen yılın masrafını bile karşılamıyor. 3 bin 500 liraya aldığımız teneke yağı daha satamadık, alan bile yok. Bu sene onun altında maliyeti daha aşağı gidiyor. Üretici kardeşlerimiz ne yapacak? Geçen sene arkadaşlarıma 50 teneke, 40 teneke verdiğim yağlardan bu sene 3'er teneke aldılar. Tüketici kardeşlerim 'yağ çok pahalı' diyor. 'Para yok' diyor. Bakalım ne yapacağız? Halkımız perişan, biz perişan. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Mazot böyle bu paraya götürelim diyoruz üretici kardeşimin tarlasına, 'Çok pahalı' diyorlar. Bir de onlarla karşı karşıya geliyoruz, halk ile. Ne yapmamız lazım bilmiyorum artık."