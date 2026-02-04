Osmaniye'de 12 bin 557 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Osmaniye'de, yaraların sarılması için başlatılan yeniden inşa çalışmalarında 12 bin 557 konut ve iş yerleri tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerde Osmaniye genelinde 702 bina doğrudan yıkılırken, can güvenliği riski taşıdığı tespit edilen 8 bin 259 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yaşanan büyük yıkımın ardından, bir yandan enkaz kaldırma ve güvenli alan oluşturma çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan depremzedelerin yeniden güvenli yuvalarına kavuşması için yoğun bir inşa süreci başlatıldı. Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, yaptığı açıklamada deprem sonrası yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Osmaniye genelinde inşasına başlanan toplam 12 bin 557 konut ve iş yerleri tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Osmaniye'de depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli konutlara kavuşması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen söyleyen İl Müdürü Zafer Bektaş, "Osmaniye ilimizde il ve ilçe merkezleri ve kırsalda 12 bin 557 bağımsız bölümün kurası çekilerek hak sahibi ailelerimize teslim edilmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde 10 bin 377 konut ve 373 iş yeri, kırsalda bin 807 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 184 konut ve 373 iş yeri bu 12 bin 557 bağımsız bölümümüzü oluşturmaktadır. Osmaniye'de depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli konutlara kavuşması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, il, ilçe merkezleri ve kırsalda toplam 12 bin 813 konut ve 760 iş yeri olmak üzere toplam 13 bin 573 bağımsız bölümün ise ihalesi yapılmıştır diye konuştu.

Yerinde dönüşüm kapsamında 2 milyar liralık destek sağlandı

Yerinde dönüşüm çalışmaları büyük önem arz ediyor diyen Bektaş, "Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın kendi arsalarında yeniden inşaat sürecine de destek verilmiştir. Bu kapsamda kırsal alanda 567 yapı, kentsel alanda 596 yapı olmak üzere 1163 bina için dönüşüm gerçekleştirmiş toplamda 2429 bağımsız bölüm konut ve iş yeri var bunların içinde tabi ki. Yapım çalışmaları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 75'tir. Bununla birlikte 1 milyon 1 milyar 27 milyon 632 bin lira HİBE 1 milyar 33 milyon 172 bin lira kredi olmak üzere toplamda 2 milyar 60 milyon 805 bin lira vatandaşımıza destek sağlamıştır. Yerinde dönüşüm şehir dokusunun korunması açısından büyük önem arz etmektedir "dedi. - OSMANİYE