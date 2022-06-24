Osmaniye'de 80 Yaşındaki Hastanın Ameliyatı 'Malzeme Eksikliği' Nedeniyle İptal Edildi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de, 80 yaşındaki Ahmet Kızal, katarakt ameliyatı olmak için girdiği ameliyathaneden 'malzeme eksikliği' nedeniyle geri çıkarıldı. Olaya tepki gösteren Ahmet Kızal, "Sağ gözümden ameliyat olacaktım, malzemenin yokluğundan iptal ettiler. Vallahi üzüldüm, yalan yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan Ahmet Kızal, katarak ameliyatı olmak için gittiği Kadirli Devlet Hastanesi'nde, tüm hazırlıkları yapılarak girdiği ameliyathaneden 'malzeme yok' denilerek geri çıkarıldı.

AMELİYATHANEYE GİRDİKTEN SONRA İPTAL EDİLDİ

Ahmet Kızal'ın oğlu İsmail Kızal, olaya tepki göstererek şunları söyledi:

"Babam, bir ay öncesinde katarak ameliyatı olmuştu sol gözünden. Bir ay sonra da sağ gözünden katarak ameliyatı olması gerekiyordu ve gün verildi 23 Haziran'a, biz de hazırlıkları yaptık. Sabah erkenden varıldı, tüm işlemler yapıldı. Girişler, yatış yapıldı, damar yoluna varana kadar açıldı. Gözü ameliyat etmek için, gözü büyütmek için damlalar koyuluyor; uyuşturucu, ağrımasın diye, o hazırlık da yapıldı. Yeşil ameliyat elbiselerini giydirdik, ameliyathaneye girdik, ameliyathaneden 10 dakika sonra beni çağırdılar, 'ameliyat iptal' dediler. Ben de sebebini sordum; 'Ne için iptal?' 'Malzeme olmadığından dolayı' dediler. Ameliyattan sonra lens takılıyor, lensin numarası olmadığı söylendi. Ben de direk başhekim yardımcısının yanına gittim, görüştüm; durumumuzu, mağduriyetimizi anlattım. Onlar da elinde olmayan sebeplerden dolayı olduğunu söylediler. Mağduriyetin giderileceği, bir hafta sonra o malzemenin geleceği söylendi.

"BİZİM BAŞIMIZA DA GELDİ"

Bu gibi şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Türkiye genelinde bunu duyuyorduk ama başımıza gelmemişti. Bu sorunların bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Birtakım şeyler yapılırken ön hazırlığı var, bir sürü sıkıntıları var. Şu pahalılıkta bir sürü sıkıntı yaşanarak, özveride bulunularak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, ama her şey, hazır olması gereken şeyler olacakken işte ameliyat olması gerekiyor, ne yok; lens yok. Bu olmayacak bir şey. Kabul edilemeyecek bir şey."

"VALLAHİ ÜZÜLDÜM, YALAN YOK"

Ameliyatı son anda iptal edilen Ahmet Kızal ise şöyle konuştu:

"Sabahleyin erkenden hazırlandık, arabam da yok, bir gidecek vasıtam da yok, 80 yaşında adamım ben. Vallahi benim ayakta durur halim de yok. Ama gittim, hazırlık yaptık, oraya vardık, serum yollarını açtılar, yanlış girdiler, damarı patlattılar, elim şişti, elimin şişi daha yeni iniyor. 'Lens yok' dediler, lensin ne olduğunu da bilmiyorum. 'İptal ettik senin şeyini' dediler. Biz, yeşil elbiseyle geri odamıza vardık. İnanırsan, 2-3 saatten beri daha kendime gelemedim ben. Sağ gözümden ameliyat olacaktım, malzemenin yokluğundan iptal ettiler. Vallahi üzüldüm, yalan yok."

Hastane yetilileri ise sorunun en kısa zamanda çözüleceğini ve hastanın ameliyatının yapılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadirli Devlet Hastanesi

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İsmail Kızal

Ahmet Kızal

ANKA / Yerel