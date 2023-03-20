Osmaneli'nde depremzede aileler yararına hayır çarşısı kuruldu

Osmaneli Belediyesi öncülüğünde depremzede aileler için sivil toplum kuruluşlarınca hayır çarşısı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, hayır çarşısının açılışında, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde deprem yaşandığını hatırlatarak, kaymakamlık, belediye ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşların katılımıyla depremin yaralarını sarmak ve afetzede vatandaşların yanında olmak amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Hayır çarşısından elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki ailelere ulaştırılacağını belirten Kaymakam Ünal, "Karınca kararınca hemşerilerimiz buradaki ürünlerden alarak destek veriyor. Temennimiz, inşallah böyle afetler bir daha yaşamayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK