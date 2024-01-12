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Osmaneli'de Bozulan Yollar ve Alt Yapılar Yeniden Yapılıyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde artan yeni bina inşaatları alt yapı sorunlarına ve yolların bozulmasına sebep oluyor. Osmaneli Belediyesi, bu sorunu çözmek için bozulan alt yapıları ve hasar gören yolları yeniden yaparak halka hizmet etmeye devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bozulan yollar ve alt yapılar yeniden yapılıyor.

Osmaneli'nde artan yeni bina inşaatları alt yapı sorunlarına ve yolların bozulmasına sebep oluyor. Osmaneli Belediyesi bina inşaatlarının ardından bozulan alt yapıları ve hasar gören yolları yeniden yaparak halka hizmet etmeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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