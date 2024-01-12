Osmaneli'de Bozulan Yollar ve Alt Yapılar Yeniden Yapılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bozulan yollar ve alt yapılar yeniden yapılıyor.

Osmaneli'nde artan yeni bina inşaatları alt yapı sorunlarına ve yolların bozulmasına sebep oluyor. Osmaneli Belediyesi bina inşaatlarının ardından bozulan alt yapıları ve hasar gören yolları yeniden yaparak halka hizmet etmeye devam ediyor. - BİLECİK