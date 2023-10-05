OSB'de Raif Türk kreşi protokolü imzalandı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve DİMER firması Yönetim Kurulu Başkanı İş kadını Yıldız Türk arasında, OSB 1.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve DİMER firması Yönetim Kurulu Başkanı İş kadını Yıldız Türk arasında, OSB 1. etapta, hizmete açılacak Raif Türk Kreşine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Özellikle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi için protokol imzalandı. Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevinde 5 adet sınıf, 1 adet uyku odası, 1 adet etkinlik odası, 1 adet veli bekleme odası ve 1 adet revir bulunuyor. - DİYARBAKIR