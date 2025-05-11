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Oruçoğlu Köyü'nde Doğal Sirke Üretimi

Oruçoğlu Köyü'nde Doğal Sirke Üretimi
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İstanbul'un Şile ilçesindeki Oruçoğlu köyünde Fatma Çetin, 20 yıldır doğal yöntemlerle 50 çeşit sirke üretiyor. Yurt içi ve yurt dışına sipariş alan Çetin, dededen kalma tariflerle sağlıklı sirkeler yapıyor.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Oruçoğlu köyünde 20 yıldır doğal yöntemlerle üretilen sirkeler, hem şifa arayanların hem de doğallık sevenlerin ilgisini çekiyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş alan sirke üreticisi Fatma Çetin, dededen kalma tariflerle 50 çeşit sirke yapıyor.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Oruçoğlu köyünde doğanın bereketi, geleneksel yöntemlerle şifaya dönüşüyor. Yaklaşık 20 yıldır kendi imkanlarıyla sirke üreten Fatma Çetin, dedesinden ve kayınvalidesinden öğrendiği tarifleri geliştirerek 50 çeşit sirke yapıyor. Bal sirkesinden elma sirkesine, aromatik bitkilerden hazırlanan yudumluk sirkeden alıç sirkesine kadar birçok ürün, şifa arayanların ilgisini çekiyor.

Tamamen ormanlardan ve doğal kaynaklardan topladığı meyve ve bitkilerle üretim yaptığını söyleyen Çetin, her sirkenin farklı bir faydası olduğunu belirtti. Ürettiği sirkeleri İstanbul'da bazı pazarlarda, internet üzerinden ve imalathanesinde satışa sunduğunu ifade eden Çetin, ürünlerinin yurt dışına da gönderildiğini ifade etti.

"Sirke şifadır"

Fatma Çetin, sirke yapım sürecini ve hangi sirkelerin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini şöyle anlattı:

"Evlendiğimden beri yapıyorum. Dedemizden, kayınvalidemden gördüm yapmayı. Az az yapıyorduk ama 20 senedir bilfiil yapıyoruz. Şu an 50 çeşide çıktı sirkelerimiz. Doğal yapıyoruz. Tamamen kendi suyumuzdan, kendi ormanlarımızdan topluyoruz. Mesela bal sirkesi, yapraklı olanlar ayrı, meyve olanlar ayrı. Mesela yudumluk sirkemi ayrı yapıyorum. Yudumluk sirkesini aromatik bitkilerden; biberiye, nane, kekik, defne, adaçayı Bunları dolduruyorum fıçının içine. Bal sirkesi yapımı daha başka. Önüme hangi meyve gelirse, o zaman arttırıyorum. Sirkelerin çok şeylere faydası var. Ağız yaralarına, vücutta kızarıklıklara, soğuk algınlıklarına iyi geliyor. Sirke şifadır."

Sirkenin karaciğer yağlanması ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiğini söyleyen Çetin, "Hepsinin ayrı ayrı sirkeleri var. Onlara göre veriyoruz. Kalp damar hastalıkları olanlar alıç sirkesini kullanıyor, çok da faydasını görüyor. Elma sirkesi, zayıflamaya iyi geliyor. Şeker hastaları çok faydasını görüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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