Ordu'da 7 kaymakam ve 1 vali yardımcısının tayini çıktı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Ordu'da 7 kaymakam ile 1 vali yardımcısının görev yeri değişti. Kararname ile Ordu'ya 1 vali yardımcısı ile 2 ilçeye yeni kaymakam atandı.

Kararnameye göre Ulubey Kaymakamı Soner Divli İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz Batman Beşiri Kaymakamlığına, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin Bayburt Demirözü Kaymakamlığına, Akkuş Kaymakamı Osman Kural Malatya Vali Yardımcılığına, Kumru Kaymakamı Tanju Çanakçıoğlu Kırklareli Vali Yardımcılığına, Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş Siirt Vali Yardımcılığına, Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin Mülkiye Müfettişliğine tayin edildi.

Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale Burdur Bucak Kaymakamlığına tayin edilirken, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser Ordu Vali Yardımcılığına getirildi.

Kahraman Maraş Vali Yardımcısı Fatma Turhan Keser ise Perşembe Kaymakamlığına atandı. - ORDU