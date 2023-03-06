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Oltu'da toz bulutu etkili oldu

Yerel Haberler

Oltu'da toz bulutu etkili oldu Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutu etkili oldu.

Oltu'da toz bulutu etkili oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutu etkili oldu.

Oltu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, kenti toz bulutu kapladı. Oltulu Öner Elibol, "Normalde mevsim şartlarına göre kar olması gerekirken bu sabah uyandığımızda farklı bir manzara ile karşılaştık. İlçemizin üzerinde inanılmaz toz bulutu vardı. Zaman zaman dışarı çıkmakta ve nefes almakta zorlandık, ondan sonra etkili bir rüzgarla toz bulutu dağıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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