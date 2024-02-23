Okul Müdürü İmam Davet Etti, Eğitim Sen İtiraz Etti

UĞUR İSTANBULLU

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, "Borçka ilçemizdeki bir ortaokul müdürü 7. sınıf öğrencilerinde 'ahlaki bozulma' tespit edip hiçbir yetkisi ve özelliği olmadığı halde okula davet ettiği imama öğrencilerle sohbet etme, ders yapma fırsatı vermiştir. Sizlerin aracılığı ile soruyoruz; okul idaresinin ve öğretmenlerin çözemediği hangi 'ahlaki bozukluğu' davet ettiğiniz imamlar çözecektir? Bu yaptığınız anayasal ve idari suçtur" dedi.

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, Borçka ilçesinde bir ortaokulda okul müdürünün 7. sınıf öğrencilerinde 'ahlaki bozulma' olduğu gerekçesiyle okula eğitim vermek için imam davet ettiği iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gümüş, şunları söyledi:

"GELECEK ADINA ÜMİT VERMEYEN BİR TABLODUR"

"Borçka ilçemizdeki bir ortaokul müdürü 7. sınıf öğrencilerinde 'ahlaki bozulma' tespit edip hiçbir yetkisi ve özelliği olmadığı halde okula davet ettiği imama öğrencilerle sohbet etme, ders yapma fırsatı vermiştir. Sizlerin aracılığı ile soruyoruz; okul idaresinin ve öğretmenlerin çözemediği hangi 'ahlaki bozukluğu' davet ettiğiniz imamlar çözecektir? Bu yaptığınız anayasal ve idari suçtur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim- öğretim ve danışmanlık anlamında yeterince kadrosu ve tecrübesi vardır. Eğitim kurumlarımızın bazı siyasal tercihlerden ötürü kullanılması son derece tehlikelidir ve geleceğimiz için tehdittir. MEB tarikat ve cemaatler ile gösterdiği gayreti, çocuklarımıza bir öğün sıcak yemek sağlama konusunda göstermelidir. Okullar bilim yuvasıdır, tarikat ve cemaatlerin faaliyet alanı değildir ve olmayacaktır da. Borçka ilçemizde yaşanan bu durumun münferit bir olay olmadığını ve devamının da olabileceğini görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu ve benzeri durumların da takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet'in kurucu iradesine ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerin bilinçli bir şekilde çoğaltıldığı, şeriatın tartışmaya açıldığı böylesi vahim bir tabloda biz öğretmenlerin görevi çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitim düşmanı tarikat ve cemaatlerden uzak tutmaktır. Yetkililere ve halkımıza sesleniyoruz; bu tablo karanlık bir tablodur. Gelecek adına ümit vermeyen bir tablodur. Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzleşmemiz gereken acı gerçeği budur."