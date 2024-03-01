Depremde hayatını kaybeden öğretmenin ismi okulunda yaşatılacak

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Rabia Bozkurt'un ismi görev yaptığı okulda yaşatılacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle birlikte Adıyaman Sümerevler Mahallesi eski Meslek Lisesi Kavşağı'ndaki binalarının enkazı altında kalan Besni Şehit Hasan Gülten İlkokulu öğretmenlerinden Rabia Bozkurt, annesi, babası, oğlu, erkek kardeşi ve yeğeniyle birlikte hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nde de öğretmenlik yapan ve daha sonra Besni Şehit Hasan Gülten İlkokuluna öğretmen olarak atanan Rabia Bozkurt, atandıktan 3 ay sonra meydana gelen 6 Şubat depreminde hayatını kaybetti. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından oldukça sevilen Rabia Bozkurt'un ismi okulunda öğretmenlik yaptığı sınıfa verildi.

Rabia öğretmenin ismi ve fotoğrafının yer aldığı, öz geçmişinin yazıldığı tablonun sınıf kapısına asılmasıyla hüzünlü anlar yaşandı. Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve Rabia öğretmenin yakınlarının da katıldığı isim verme töreninde Rabia Bozkurt ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Çocukluk hayalini 3 aylık bir süreç kadar yaşayan Rabia Bozkurt'un ismi artık Besni Şehit Hasan Gülten İlkokulunda yaşatılacak. - ADIYAMAN