Öğrenciler, veliler ve öğretmenler Gazze için hayırda yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ilkokulda Gazze'ye yardım için düzenlenen hayır çarşısında öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından 33 bin lira toplandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ilkokulda Gazze'ye yardım için düzenlenen hayır çarşısında öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından 33 bin lira toplandı.

Ünye Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri öncülüğünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına destek olmak için hayır çarşısı açıldı. Çeşitli yiyecek stantlarında okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler hayırda yarıştı. Hayır çarşısına velilerin yanı sıra birçok okul idarecileri ve öğretmenlerde destek olurken, çarşıda ise 33 bin lira para toplandı. Toplanan 33 bin liranın Gazze'ye ulaştırılacağı öğrenildi.

"Yardımlaşma, eğitim sürecimizin olmazsa olmazlarındandır"

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için öğrencilere eğitimin yanında yardımlaşmanın da ne olduğunu ifade etmeye çalıştıklarını söyleyen Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu Okul Müdürü Ünal Haznedar, "Bizler, 'Gazze'de yaşanan insanlık dramına neler yapabiliriz?' Diyerek böyle bir hayır çarşısı düzenledik. Şehit Hüseyin Başaran ailesi olarak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve okul aile birliğimiz ile birlikte hayır çarşısını organize ettik. Katılım çok güzel oldu. İnşallah yaptığımız bu organizasyon amacına ulaşır ve Gazze'de Filistin'de yaşanan insanlık dramı biran önce biter. Bizlerin de tek temennisi budur. Burada bizim asıl amacımız, öğrencilerimize eğitim ve öğretimi birlikte yürütmektir. Yardımlaşma eğitim sürecinin olmazsa olmazlarındandır. Çocuklarımıza yardımlaşmayı şimdiden öğretirsek ilerleyen yıllarda çocuklarımızın büyüdüklerinde bu durumu daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU