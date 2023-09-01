Odunpazarı Belediyesi'nden Halk Market Aracılığı ile Çocuklara Kırtasiye Yardımı Çağrısı

Hayata geçirdiği 'Halk Market' aracılığıyla her yıl binlerce çocuğa kırtasiye yardımı yapan Odunpazarı Belediyesi, enflasyon ve zamlar nedeniyle zor durumda olan velilerin, okul masrafları altında ezilmemesi için hayırsever vatandaşlara “Okul Çantamı Birlikte Dolduralım” sloganıyla çağrıda bulunarak, bağış kampanyası başlattı.

Hayata geçirdiği 'Halk Market' aracılığıyla her yıl binlerce çocuğa kırtasiye yardımı yapan Odunpazarı Belediyesi, enflasyon ve zamlar nedeniyle zor durumda olan velilerin, okul masrafları altında ezilmemesi için hayırsever vatandaşlara "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla çağrıda bulunarak, bağış kampanyası başlattı.

Her yıl binlerce çocuğa kırtasiye yardımında bulunan Halk Market, okul masrafları ailelerin belini daha fazla bükmesin diye bu sene de çocuklara kırtasiye yardımı yapacak. Halk Market, daha fazla çocuğa kırtasiye yardımı yapmak için hayırseverlere "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla bağış çağrısında bulundu.

"Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla hazırlanacak paketlerin içerisinde; çanta, çizgili defter (büyük boy), kareli defter (büyük boy), 12'li kuru boya, 12'li sulu boya, 12'li pastel boya, 12'li keçeli boya, cetvel takımı, resim defteri, uçlu kalem, silgi, kaplık, kalemtraş bulunacak. Bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlar, (0222) 240 70 70 – 0 533 401 01 77 numaralı telefonları arayabilecek ya da Gökmeydan Mahallesi Şehit Öğretmen Mustafa Coşkun Sokak No: 1 Gelişim Sitesi adresinde bulunan Halk Market'e giderek bağışlarını iletebilecek.