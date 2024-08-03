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Ninja Antrenörü Bilal Çelebi 'Yaşayan Efsane Ödülü'ne layık görüldü

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Ürettiği 400'ten fazla Ninja tekniği ile 15 farklı ülkeden doktora ünvanı alan wushu ve yakın koruma antrenörü Bilal Çelebi, 'Dünya Spor Komitesi' tarafından Hindistan'da düzenlenen organizasyonda 'yaşayan efsane ödülü'nün sahibi oldu.

Ürettiği 400'ten fazla Ninja tekniği ile 15 farklı ülkeden doktora ünvanı alan wushu ve yakın koruma antrenörü 47 yaşındaki Bilal Çelebi, son olarak ' Dünya Spor Komitesi' tarafından Hindistan'da düzenlenen organizasyonda 'yaşayan efsane ödülü'nün sahibi oldu.

Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, haftanın 3 günü Ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yapıyor. 47 yaşındaki Bilal Çelebi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşıyor. Çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim alan Çelebi, 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladı. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı. Ürettiği Ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise 'doktora' ünvanı aldı. 400'ün üzerinde teknik üreten Bilal Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek Ninja kıyafetleri çalışma gerçekleştiriyor.

Ninja Çelebi, son olarak Dünya Spor Komitesi tarafından belirlenen Uluslararası Dövüş Sanatları Şöhret Listesi'ne girmeyi başardı. Hindistan'da düzenlenen ödül töreninde 'yaşayan efsane ödülü'ne layık görülen Bilal Çelebi, Türkiye adına bu ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Çelebi'ye ödülünü öğrencisi Derya Liman takdim etti.

"Yaşayan efsaneler arasına girdim"

2 binden fazla ödül ve sertifikanın yanı sıra 15 ülkeden doktora ünvanı olduğunu ifade eden yaşayan efsane Çelebi, "Son aldığım ödül, Hindistan'da Dünya Spor Komitesi'nin vermiş olduğu bir ünvandır. 2019 yılından beri yapılan teknikleri inceleyen hocalar, bu tekniklerin ne kadar uygun olup olmadığını gözleyerek bizlere bu ödülü verdiler. Tabii, bu dünya genelinde binlerce hocamızın katıldığı bir organizasyon. Bizim için ülkemizi temsil etmek büyük bir onurdur. Bana, 'yaşayan efsane ödülü' verildi. Tekniklerimi takdir ettiler. Yaş ilerledikçe bazı teknikler tam etkili olmasa bile gençlerin elinde bu tekniklerin daha etkili olacağına inanıyorum. 1900'e yakın belgem var. Sertifika olarak da 3 bine yakın sertifikam var. Çünkü her sene 40 tane seminere katılıyorum. Bazen Ninja kıyafetleri ile dolaşıyorum. Öyle etkinliğimiz oluyor. Gençleri heveslendirmek için bunu yapıyorum. Bazı eleştiriler de aldım. Benim burun kemiği iki taraftan kırık, nefes alma sıkıntılarımız var. Vücudumda birçok yerinde kırık ve yanlış kaynayan kemik mevcut. Buna rağmen gençlerin dikkatini çekmek için bazı etkinlikler düzenliyorum" dedi.

"Trafikte 3 kişi sopayla saldırdı, birinin kafası birinin bacağı kırıldı, diğeri de kaçtı"

Yaşadığı ilginç anıları anlatan Bilal Çelebi, "Bafra'da bir kavga olayı oldu. Hafif çapta trafik kazası yaşadık. Karşı taraftan 3 kişi inip, sopalarla beni dövmeye kalktı. Birisinin kafatasında hafif çatlama, birisinin ayağında kırık oluştu. Olmaması gerekiyordu, karşı tarafı uyarmıştım. Onlara kavgadan önce 'Wushu Milli Takım antrenörüyüm' dedim. Onlar da 'wushu da ne' deyip, sopalarla saldırdılar. Olmaması gereken bir olaydı ama yaşandı. Mahkeme, '5 yıl kavgaya karışmama' şartıyla beni serbest bıraktı. Bu tarz kavga olayları yaşanacağı zaman hep uyarıyoruz ama bazen ciddiye almıyorlar. Çünkü görüntümüzden herhalde bizi pasif görüyorlar. O yüzden de çoğu kez buna benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Bir keresinde de arkadaşımın arabasını aldım, ilçeye doğru geliyorum. Yolun ortasına birden minibüs çıktı. Ben 'ne yapıyorsun' dedim. Minibüs şoförü de arabadan inip beni dövmeye geldi. Ben de hiç istifimi bozmadım. Yavaş yavaş arabadan indim. Beni görünce tanıyıp, geri döndü. Ben de buna karşılık, 'iyi, bir beladan kurtardık' dedim" diye konuştu.

"Hocamız tüm ödülleri hak ediyor"

Yıllardır Çelebi'den ders alan öğrencisi Derya Liman ise "2009'dan bu yana Bilal hocamdan ders alıyorum. Hocam, kendisine verilen tüm ödülleri hak ediyor. Gerçekten bir usta. Bu zaman kadar birçok öğrenci yetiştirdi. Çok iyi yerlere gelen öğrencileri de var. Ben hocamdan boks ve diğer dallardan eğitim aldım. Biz dövüş sporcularının başından bazen istenmeyen olaylar geçebiliyor. Şiddete karşı insanlarız. Yine de çok zor durumda kaldığımızda, kendimizi savunmak zorunda olduğumuzda karşı tarafı uyarmak zorundayız. Bizim bir hareketimizden karşı taraf olumsuz etkilenebilir. Bilal hocam da bu nedenle bazen sıkıntılara girebiliyor. Kendisi çok iyi bir hoca ve tüm ödülleri hak ediyor" şeklinde konuştu.

Yaşayan efsane Çelebi'nin, Ninja tekniklerinin yanı sıra yakın koruma eğitimi verdiği birçok öğrencisi de şu anda aktif olarak siyasi ve bürokrasi korumalığında görev yapıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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