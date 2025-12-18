Haberler

Nilüfer Belediyesi 'Spor Manifestosu'nu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da Nilüfer Belediyesi, spor vizyonunu ve geleceğe dair stratejik yaklaşımını ortaya koyması planlanan, 'Nilüfer Spor Manifestosu'nu düzenlediği özel bir geceyle kamuoyuna duyurdu.

BURSA'da Nilüfer Belediyesi, spor vizyonunu ve geleceğe dair stratejik yaklaşımını ortaya koyması planlanan, 'Nilüfer Spor Manifestosu'nu düzenlediği özel bir geceyle kamuoyuna duyurdu. Sporu, bir kamu politikası ve yaşam kültürü olarak ele alan manifesto, sporu yalnızca sportif başarılarla sınırlamayan bütüncül bir anlayışı mümkün kılıyor.

Sağlıklı kentleşme, kapsayıcı toplumsal katılım ve genç nesillerin potansiyelini artırmak hedefiyle yola çıkan Nilüfer Belediyesi, spor vizyonunu ve geleceğe dair stratejik yaklaşımını ortaya koyması planlanan, 'Nilüfer Spor Manifestosu'nu düzenlediği özel bir geceyle kamuoyuna duyurdu. Manifesto, sporu sadece bir yaşam biçimi olarak ele almakla kalmayıp, sosyo-kültürel kalkınmanın da merkezine yerleştirerek toplumsal dönüşümün en etkin aracı olarak tanımlıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından açıklanan ve kapsamlı bir analiz, hedef ve eylem planını bir araya getiren manifesto, eğitimden sağlığa, kent güvenliğinden gençlik politikalarına kadar uzanan geniş bir perspektifte sporun rolünü yeniden tanımlıyor. Öte yandan Nilüfer Spor Manifestosu, geleneksel spor hizmetlerinin ötesine geçerek, sporu kent planlaması, gençlik politikaları, halk sağlığı ve toplumsal dayanışma başlıklarıyla birlikte ele alan stratejik bir çerçeve sunuyor. Manifesto, sporun yalnızca rekabet ve başarı odaklı değil, yaşam boyu katılımı teşvik eden, kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplumsal araç olduğuna dikkat çekiyor.

'SPOR, HERKES İÇİN BİR YAŞAM HAKKI'

Nilüfer Spor Manifestosu, günlük yaşamda sporu herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. Bu çerçevede belgenin temel hedeflerini; her yaştan kentliye açık spor imkanları, toplumsal sağlık ve refah, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği oluşturuyor. Manifesto, sporun yalnızca rekabet ya da başarıya odaklı bir faaliyet olmadığını; toplumun her bireyinin yaşam kalitesini yükselten, sosyal bağları güçlendiren, eşitlikçi bir araç olduğunu vurguluyor.

'SPOR NİLÜFER'İN YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Baran Güneş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile iş dünyası temsilcileri, sporcular ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen gecede Nilüfer'in spor anlayışını, vizyonunu ve geleceğini şekillendirmesi planlanan Spor Manifestosu'nu açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Biz sporu sadece başarıya indirgemiyoruz. Sadece kupa kazanmak olarak görmüyoruz. Bizim için spor; önleyici, koruyucu ve birleştiricidir. Gençler için bir okul, kadınlar için güçlenme alanı, toplum için ise dayanışmadır. Spor yapan genç hayata tutunur, çocuklar kendini yalnız hissetmez. İşte tam da bu yüzden Nilüfer'de sporu bir kamu sorumluluğu olarak ele alıyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, mahallelerdeki erişilebilir spor alanlarından bisiklet yollarına, gençlere ve kadınlara yönelik programlardan engelli bireyler için oluşturulan olanaklara kadar birçok çalışmanın bu manifestonun bir parçası olduğunu dile getirdi. Konuşmasını "Bu daha başlangıç" diyerek tamamlayan Şadi Özdemir, Nilüfer'in sporla büyüyen hikayesini Nilüferlilerle birlikte yazmaya devam edeceklerini söyledi.

'BAŞARI TESADÜF DEĞİL, İSTİKRARIN ÜRÜNÜDÜR'

Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün, Türkiye'nin en köklü ve çok branşlı yapılarından biri olduğunu söyleyen Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da elde edilen başarıların planlı çalışma ve güçlü altyapı sayesinde geldiğini vurguladı. Konuşmasında Nilüfer'in yetiştirdiği voleybolculardan Öykü Saruhan'ın hikayesine atıfta bulunan Muharrem Or, "Öykü'nün başarısı yalnızca bireysel bir yeteneğin sonucu değil, doğru zamanda verilen desteklerin ve sabırla kurulan bir altyapının ürünüdür. Bizim gücümüz sadece kazandığımız kupalarda değil, çocuklara verdiğimiz umut ve gençlere açtığımız yolda yatıyor" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından katılımcıların görüşleri alındı. 'Ortak bir spor kültürü yaratmak kentin geleceğini nasıl şekillendirir?' sorusundan yola çıkılarak yapılan ankette, konukların önerileri toplandı. Anket sonuçlarının manifestonun sahadaki karşılığını güçlendireceği belirtildi.

Etkinlikte, Nilüfer'de spor kültürüne emek veren sporcular ile Süperlig ve Türkiye 1'inci lig takımları arasındaki tek kadın başantrenör olan İlknur Kurtuluş, Nilüfer Belediyespor Hentbol Başantrenörü Gökhan Durmaz ve Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol A Takımı destekçisi Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker'e 'Onur ve Katkı Belgesi' verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da Milli Takım imzalı formayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Kulüp Başkanı Muharrem Or'a takdim ederken, Başkan Özdemir ve Or da Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol A Takımı sporcularının imzaladığı formayı Yılmaz'a hediye etti.

-Haber: Yasin KESKİN-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
title