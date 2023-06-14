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Niğde'de 160 hacı dualarla uğurlandı

Niğde'de 160 hacı dualarla uğurlandı

Yerel Haberler

Niğde'de hacca gidecek 350 vatandaştan 160'ı hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Niğde'de hacca gidecek 350 vatandaştan 160'ı hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Niğde'de hacca gidecek vatandaşlar için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Hacca gidecek 350 vatandaştan 160'ı bugün düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı. Diğer 190 vatandaş ise Pazar günü Kayseri Havaalanı'ndan kutsal topraklara uğurlanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Sultan Mehmet Niğde Hac Yerel Haberler

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